放冰箱可儲存30天 莫德納新冠疫苗穩定性高、易配送

疫苗開發計畫主管官員表示，莫德納生技公司研發的新冠疫苗在冰箱的標準溫度下能夠儲存一個月。路透

美國疫苗 開發計畫「神速行動」（Operation Warp Speed）的疫苗主管官員赫本今天表示，莫德納生技公司研發的新冠疫苗易於分發，尤其是分發到鄉村地區，因為這種疫苗在冰箱的標準溫度下能夠儲存一個月。

在赫本（Matthew Hepburn）發表談話之前，莫德納公司（Moderna）公布了疫苗後期試驗的初步結果，這種疫苗對新冠病毒疾病（COVID－19）的預防效力達到94.5%。

莫德納今天並指出，研發中的疫苗可望在攝氏2－8度的冰箱標準溫度下保持穩定性30天，超出先前所預測的最長7天儲存期。相較下，輝瑞大藥廠（Pfizer）研發的疫苗必須藏放在超冷的溫度下或使用乾冰以便運送，而在冰箱的標準溫度中最長只能儲存5天。

赫本在記者會中說：「（莫德納公司）這種疫苗的穩定性測試正在進行中，現在我們可以謹慎樂觀地期待，一旦比較長期的測試完成，可能會證明其穩定性甚至更高。」

輝瑞和莫德納研發的疫苗都是使用一種名為合成信使核糖核酸（synthetic messenger RNA）的新技術，以觸發人體免疫系統來對抗病毒。目前專家已對輝瑞疫苗須以專門的儲存設備來分發運送，表示擔心。