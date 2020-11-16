聯合號太空船一個座位9000萬美元 美國被俄國宰9年

民眾15日在佛州卡納維爾角海灘觀看飛龍太空船發射。（美聯社）

企業家馬斯克於2002年創立的SpaceX，15日首次正式展開商業載人上太空 任務，美國 9年來只能仰賴俄國聯合號（Soyuz）太空船上太空站的局面就此結束。

BBC報導，現在美國可以不再依靠俄國上太空，不過，美國太空人仍將不時乘坐聯合號前往太空站，差別是不會再為此付錢，作為交換，俄國太空人也將能免費乘坐美國太空船。

2010年，隨著「挑戰者號」和「哥倫比亞號」太空梭相繼發生事故，其餘3架太空梭也逐漸老化，美國太空總署（NASA ）決定將全部太空梭除役。2011年，亞特蘭提斯號執行最後一次任務除役後，美國太空梭進入9年空窗期，美國太空人只能搭乘聯合號進入太空站。剛開始的費用是1人2000萬美元，後來暴漲到今年秋季的1人9000萬美元。多年來，為了使用聯合號上的座位，NASA總計向俄方支付高達40億美元。

這顯然不是長久之計，NASA宣布太空梭除役後，於同年宣布下一代商業載人上太空計畫，最終在競爭中獲勝的只有SpaceX和波音公司。

此後，NASA簽訂兩份鉅額合同，一直為SpaceX與波音提供資金，支持兩家公司開發太空船取代太空梭。

SpaceX飛龍太空船雖然曾因閥門故障，在今年4月進行發動機自動點火測試時爆炸，但還是搶先實現載人上太空的目標。

相比之下，波音還不曾送人上太空，還在解決軟體問題，其製造的CST-100星際航線（Starliner）太空船，由於任務計時器出錯，去年底錯過了與國際太空站對接的機會。波音計畫於2021年下半年首次使用Starliner進行乘員測試。