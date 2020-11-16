川普不認輸拒交接 專家：前所未見 拖上數周恐重傷美

距離大選投票日結束將近兩個禮拜，川普總統迄今仍未認輸且持續拖延政權交接程序。美聯社

美國 駐新加坡前大使海大衛16日說，若川普 總統持續拒絕認輸，從現任政府過渡到白登 政府過程中的延誤恐造成重大傷害。

目前在紐約大學擔任兼任教授的他告訴CNBC說：「我認為，迄今雖還未造成太大傷害，但現在才剛開始，若此情形持續數周甚至是一個多月，我認為將造成致重大傷害。」

他指出，雖然政權過渡尚未遭遇負面影響，但白登團隊必須很快要收到總統每日簡報。「根據以往經驗，總統當選人現在早已收到總統每日簡報，但此事卻還未發生。未來幾周，我們將來到他們真的必須收到高度機密簡報的階段，以便真正做好他們的工作，為權力交接做準備。」

他並表示，若總統當選人在就職前幾周未開始收到總統每日簡報，這將是個潛在的災難，世界也面臨著巨大的風險。

當被問到川普是否會承認敗選時，海大衛則說川普必須認輸。「選票將在接下來幾周內進行確認，1月20日將舉行就職典禮。」

海大衛還說：「這種頑固地不願參與政權過渡的態度是前所未見的，這對美國是有害的，且給全世界帶來風險。我預期在接下來一個禮拜左右，我們將看到總統立場有所軟化，且至少將對政權過渡的基本內容，以及1月20日和平移交權力的準備持開放態度。 」