我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白登陣營：川普不交接影響抗疫 封城將是最後手段

NASA擬在月球、火星建核電廠 目標2026前讓反應爐就位

白登陣營：川普不交接影響抗疫 封城將是最後手段

編譯陳韻涵／綜合15日電
民主黨總統當選人白登的交接團隊表示，川普總統延遲政權交接影響應對新冠疫情危機。圖為一位戴著口罩的白登支持者。(美聯社)
民主黨總統當選人白登的交接團隊表示，川普總統延遲政權交接影響應對新冠疫情危機。圖為一位戴著口罩的白登支持者。(美聯社)

民主黨總統當選人白登的交接團隊表示，川普總統延遲政權交接影響應對新冠疫情危機；白登的防疫顧問莫西(Vivek Murthy)表示，封城將是最後手段；將出任白登幕僚長的柯連恩(Ron Klain)則證實，團隊成員本周將會晤疫苗製造商的主管，了解疫苗研製現況及未來後勤配發及施打等計畫。

➤告別老白男！白登交接團隊半數女性 46%少數族裔

柯連恩表示，上周新冠肺炎疫情加劇，白登團隊必須即刻與政府內部的專家合作。

柯連恩接受「國家廣播公司」(NBC)節目「會見新聞界」(Meet the Press)訪問時說：「白登將在持續發生的各項危機中成為美國總統，必須實現無縫交接。」

他強調，疫苗必須廣泛於明年初接種，「衛生部的人正在擬訂計畫，配發疫苗」，「我們的專家需要盡快與這些人討論，確保政權於明年1月20日交接時無虞」。

川普的白宮迄今未正式表達與白登交接團隊合作的意願，白登陣營目前與前政府官員及專家合作，但這樣的團隊無法取得川普政府關於疫苗研發進度等抗疫資訊。

➤全美確診破1100萬例 不到一周增百萬例創疫情來最快

柯連恩感嘆：我們目前能做的有限

柯連恩感嘆，白登「目前能做的事情有限」，因為他還不是總統，「疫情危機漸趨惡化，上周以前，我們從未見識當天新增10萬例；到了下周，可能單日新增20萬例。」

美國新冠肺炎疫情11日嚴重惡化，感染人數飆上新高，14日單日新增17萬例，這已經是連續第11天單日新增超過10萬例，在這之前，美國單日新增從未達到六位數。

白登新冠肺炎抗疫小組共同主席莫西表示，儘管疫情加劇，全面封鎖是「最後手段」。

莫西接受「周日福斯新聞」(Fox News Sunday)訪問時說，美國需要的是一個「全國警告系統」，協助州與地方政府決定是否採取部分封鎖避疫措施，以及足夠的資源讓他們啟動避疫。

莫西說：「如果我們只是封鎖整個國家卻未付出努力，我們將加速人們的抗疫疲乏感，不僅傷害就業與經濟，也得關閉學校，侵害學子的受教權。」

➤2000萬美國人下月或可打疫苗 牛津疫苗有望聖誕前產出

在疫苗配發與施打方面，柯連恩表示，團隊顧問本周起將與疫苗製造商「輝瑞」(Pfizer)官員接洽，並盡速與衛生部及國防部官員討論，以期了解最終的疫苗配發計畫。

「我們需要盡快與他們討論，有疫苗很棒，但光有疫苗無法拯救性命，接種疫苗才能救人。」柯連恩說：「這表示，必須讓全國人民願意伸出手臂打疫苗，這需要龐大的後勤計畫。」

編輯推薦

疫苗 白登 疫情

上一則

全美確診破1100萬例 不到一周增百萬例創疫情來最快

延伸閱讀

華府挺川遊行入夜後演變成暴力衝突 至少20人被捕

華府挺川遊行入夜後演變成暴力衝突 至少20人被捕
川普：將提大案件挑戰2020選舉結果

川普：將提大案件挑戰2020選舉結果
魏碧洲／2022與2024選舉的各種變數

魏碧洲／2022與2024選舉的各種變數
石爾／川普指控「偷走選舉」 遺禍無窮

石爾／川普指控「偷走選舉」 遺禍無窮

熱門新聞

川普想翻盤變成不可能任務。(美聯社)

川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽

2020-11-12 01:30

大選開票結果／白登奪得喬州 川普拿下北卡

2020-11-13 14:30

1張圖看疫情：全美確診破1090萬例 德州105萬例

2020-11-15 03:00
美國國務卿龐培歐今天表示，台灣非中國一部分，過去35年美國兩黨政府所遵循的政策也承認這件事。美聯社

美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

2020-11-12 18:50
川普13日下午在玫瑰花園發表談話時表示，無論如何在他任內不會再次因為疫情封城，但誰知道下一任政府會怎麼做。(歐新社)

川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約

2020-11-13 19:51
川普總統選後算帳，發布推文開除國防部長艾思博（Mark Esper）。Getty Images檔案照

川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名

2020-11-09 23:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普推文「白登贏了」後火速改口 「我沒承認任何事」

川普推文「白登贏了」後火速改口 「我沒承認任何事」
「抓住一切機會各種摩擦」… 女教師懷孕仍校內四處「激戰」男教師

「抓住一切機會各種摩擦」… 女教師懷孕仍校內四處「激戰」男教師
凱特本不愛威廉王子！讓她黯然神傷的初戀竟是他

凱特本不愛威廉王子！讓她黯然神傷的初戀竟是他
川普重大破壞 美選後政局迅速惡化

川普重大破壞 美選後政局迅速惡化
敗選打擊太大？ 英媒：川普頭髮全白

敗選打擊太大？ 英媒：川普頭髮全白