我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太空商業化時代來臨！載4太空人 天龍號太空船升空

川普：將提大案件挑戰2020選舉結果

太空商業化時代來臨！載4太空人 天龍號太空船升空

編譯胡夢瑋／即時報導
天龍號太空船於甘迺迪太空中心成功升空。(路透)
天龍號太空船於甘迺迪太空中心成功升空。(路透)

太空探索科技公司（SpaceX）在美東時間下午7時27分成功從佛州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射天龍號太空船（Crew Dragon），載四名太空人前往國際太空站（ISS），這是太空事業邁向商業化的重要里程碑。

影片來源：YouTube NASA頻道

這次的「Crew-1」任務為美國國家航空暨太空總署（NASA）商業計畫的一部分，該計畫授予SpaceX和波音公司（Boeing）近70億美元的合約建造商業太空船。

SpaceX和波音公司推進的同時，維珍銀河（Virgin Galactic）公司計畫在明年其創辦人布蘭森（Richard Branson）年初完成飛行後，重新恢復銷售太空機票；貝佐斯的太空公司藍色起源（Blue Origin）也於10月表示，「僅許再幾次飛行就讓太空人升空」。

NASA為SpaceX天龍號太空船及獵鷹9號運載火箭的首位客戶，但SpaceX有更多的計畫，外國政府尋求太空計畫是一種可能，而另一種可能是，有錢的旅客。

天龍號太空船於甘迺迪太空中心成功升空。路透
天龍號太空船於甘迺迪太空中心成功升空。路透

編輯推薦

太空 SpaceX NASA

上一則

華府挺川遊行入夜後演變成暴力衝突 至少20人被捕

下一則

2000萬美國人下月或可打疫苗 牛津疫苗有望聖誕前產出

延伸閱讀

直播／SpaceX天龍號成功發射 締造歷史

直播／SpaceX天龍號成功發射 締造歷史
日本派自衛官駐美空軍基地 加強太空合作

日本派自衛官駐美空軍基地 加強太空合作
SpaceX天龍號將載4人赴太空站 潘斯伉儷現場見證

SpaceX天龍號將載4人赴太空站 潘斯伉儷現場見證
天氣不佳 「飛龍號」載4太空人到國際太空站暫緩

天氣不佳 「飛龍號」載4太空人到國際太空站暫緩

熱門新聞

川普想翻盤變成不可能任務。(美聯社)

川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽

2020-11-12 01:30

大選開票結果／白登奪得喬州 川普拿下北卡

2020-11-13 14:30

1張圖看疫情：全美確診破1090萬例 德州105萬例

2020-11-15 03:00
美國國務卿龐培歐今天表示，台灣非中國一部分，過去35年美國兩黨政府所遵循的政策也承認這件事。美聯社

美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

2020-11-12 18:50
川普13日下午在玫瑰花園發表談話時表示，無論如何在他任內不會再次因為疫情封城，但誰知道下一任政府會怎麼做。(歐新社)

川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約

2020-11-13 19:51
川普總統選後算帳，發布推文開除國防部長艾思博（Mark Esper）。Getty Images檔案照

川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名

2020-11-09 23:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普推文「白登贏了」後火速改口 「我沒承認任何事」

川普推文「白登贏了」後火速改口 「我沒承認任何事」
「抓住一切機會各種摩擦」… 女教師懷孕仍校內四處「激戰」男教師

「抓住一切機會各種摩擦」… 女教師懷孕仍校內四處「激戰」男教師
光環沒了…伊凡卡、庫許納若返紐約恐不再受歡迎

光環沒了…伊凡卡、庫許納若返紐約恐不再受歡迎
華府挺川遊行爆衝突！挺、反兩派開戰 有人倒臥血泊

華府挺川遊行爆衝突！挺、反兩派開戰 有人倒臥血泊
凱特本不愛威廉王子！讓她黯然神傷的初戀竟是他

凱特本不愛威廉王子！讓她黯然神傷的初戀竟是他