太空商業化時代來臨！載4太空人 天龍號太空船升空

天龍號太空船於甘迺迪太空中心成功升空。(路透)

太空 探索科技公司（SpaceX ）在美東時間下午7時27分成功從佛州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射天龍號太空船（Crew Dragon），載四名太空人前往國際太空站（ISS），這是太空事業邁向商業化的重要里程碑。

影片來源：YouTube NASA 頻道

這次的「Crew-1」任務為美國國家航空暨太空總署（NASA）商業計畫的一部分，該計畫授予SpaceX和波音公司（Boeing）近70億美元的合約建造商業太空船。

SpaceX和波音公司推進的同時，維珍銀河（Virgin Galactic）公司計畫在明年其創辦人布蘭森（Richard Branson）年初完成飛行後，重新恢復銷售太空機票；貝佐斯的太空公司藍色起源（Blue Origin）也於10月表示，「僅許再幾次飛行就讓太空人升空」。

NASA為SpaceX天龍號太空船及獵鷹9號運載火箭的首位客戶，但SpaceX有更多的計畫，外國政府尋求太空計畫是一種可能，而另一種可能是，有錢的旅客。