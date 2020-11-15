紐時：RCEP簽署象徵中國勢力擴張 美國退縮

中國商務部長鍾山（右）15日在北京人民大會堂代表中國簽署RCEP，國務院總理李克強（左）見證。Getty Images

中國 主導的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）15日簽署，紐約時報報導，雖然RCEP並未大幅改變現狀，卻象徵中國對東南亞的經濟影響力逐步增加，能進一步鞏固中國是區域最重要經濟強權的形象。

華府智庫彼得森國際經濟研究所高級研究員瑪麗．洛夫利說，RCEP降低貿易壁壘，會促使一些原本想避開美國 總統川普對中國產品徵收高關稅 的全球企業，繼續在亞洲營運，不必轉移到北美，「RCEP讓外國企業有更多彈性在美中兩大強權之間穿梭」。

美國早已擔憂中國會與鄰近國家加強經貿整合，於是前總統歐巴馬推出涵蓋規模比RCEP大的「跨太平洋夥伴關係協定」（TPP），對服務、智慧財產、勞工權益和環境保護都有詳細規定，並限制政府對國營企業的補貼，外界認為旨在遏制中國對亞太地區的影響力。

不過，川普2017年1月退出TPP，TPP其餘11個成員國在日本主導下自組「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。美國總統當選人白登尚未表明是否加重新加入TPP，他說過會把施政重點放在控制新冠肺炎疫情、讓經濟復甦和投資美國製造業和科技業。

紐時說，對一些貿易專家而言，RCEP簽署意味世界其他國家不會等美國把內政處理好，其他國家積極簽署自貿協定之際，美國出口商可能逐漸失去優勢。

RCEP與其說改變成員國的貿易關係，不如說將貿易現狀正式化。RCEP消除部分商品的關稅，而這些商品在目前的自由貿易協定下已有資格享受免關稅待遇。RCEP允許成員國對重要敏感領域的進口商品繼續徵收關稅。RCEP所謂「原產地規則」將制定共同標準，決定一項成品必須有多少比例在這個區域製造，才能享有免關稅待遇。這項規則讓企業更容易設立橫跨多國的供應鏈。

不過，RCEP對法律、會計等跨國服務幾乎沒有影響，不涉及保護智慧財產，也避開保護勞工權益和環境、限制政府對國營企業補貼等敏感問題。