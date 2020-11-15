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不滿臉書推特審查 川普支持者轉往另類社群媒體

中央社／華盛頓15日綜合外電報導
臉書、推特。美聯社
臉書、推特。美聯社

美國總統川普聲稱選舉發生舞弊的言論，遭到臉書及推特等社群媒體審查，引發支持川普主張的保守人士成群轉往另類社群媒體網站，因為這些網站不會過濾未經證實的說法。

Parler、Newsmax及Rumble等右翼人士最愛的社群媒體網站，在川普支持者轉移平台後人氣大增。臉書及推特標記有關陰謀論貼文及限制用戶接收相關訊息，但上述網站拒絕這項做法。

根據市調機構Sensor Tower，自11月3日美國總統大選以來，在蘋果（Apple）旗下App Store及谷歌（Google）旗下Google Play平台，Parler的App下載量增加逾330萬人次，累計全球已達730萬人次安裝。

Parler成立於2018年，這類網站吸引了共和黨議員及川普陣營人士。川普陣營最近的聲明有部分是使用Parler的app發布。

此外，Newsmax、MeWe及Rumble等親保守派媒體網站也人氣飆升，其中Newsmax曾獲川普認可。川普聲稱在他輸掉的多州選舉結果遭到操縱，這些網站准許川普的主張繼續成為焦點。

非營利組織「保衛民主聯盟」（Alliance for Securing Democracy）假訊息專家謝佛（Bret Schafer）指出：「這種社群媒體巨擘審查內容後的（平台）轉移並非史無前例。但這次令人感覺有點不同。」

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