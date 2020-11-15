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白登勝選國際組織鬆一口氣 但蜜月期恐短暫

中央社／日內瓦15日綜合外電報導
美國總統當選人白登。 路透
美國總統當選人白登。 路透

日內瓦的國際組織過去幾年遭遇美國川普政府的退出與對抗局面，如今隨著白登贏得美國總統大選，眾國際組織似乎集體鬆一口氣。但他們期望的蜜月期可能不會持續太久。

瑞士伯恩大學（Bern University）世界貿易研究院（World Trade Institute）國際關係教授艾爾希格（Manfred Elsig）表示：「我認為大家基本上都敞開雙臂等待美國歸來。」

法新社報導，川普政府帶給各個國際組織傷痕累累的經驗，許多組織當初是由美國發起，或習慣受到美國的強力支持和領導。

但川普帶領美國切斷與聯合國（UN）各主要權益組織的關係。他除了造成世界貿易組織（WTO）跛腳，在世界衛生組織（WHO）正努力協調全球合力對抗武漢肺炎（Covid-19，2019冠狀病毒疾病）疫情同時，川普政府卻開始退出世衛。

一位要求匿名的日內瓦貿易官員透露，當美國媒體上週末宣告民主黨候選人白登（Joe Biden）預料贏得總統大選後，各國際組織內部都「大大鬆一口氣」。

觀察家預期，白登領導的美國政府將重新與國際社會和國際組織建立關係，並將恢復討論川普封殺的數項議題。

艾爾希格表示：「我認為會有一小段蜜月期。」但他警告，這段幸福時光可能「短暫」，因為在美國社會，許多人仍深信川普過去4年強力宣傳的國際組織占美國便宜說法，尤其是共和黨人。

艾爾希格說：「白登政府所採取加強參與全球事務和國際組織的任何行動，都將在美國受到嚴格檢視。」

儘管國際組織如今或許能期待，美國將以更有建設性方式參與事務；但艾爾希格強調，川普對國際組織的攻擊並非全是無的放矢。

「或許他的批評有10%應該嚴肅看待。」艾爾希格指出，例如越來越多人同意，世衛和其他國際組織有必要進行改革。

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