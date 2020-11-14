全美每天超過1000人染疫亡 專家：接下來還會暴增

在德州達拉斯購物中心外的新冠檢測站。(美聯社)

紐約時報 報導，全美平均每天有超過1000人死於新冠病毒，比過去一個月增加50%。

愛阿華、明尼蘇達、新墨西哥、田納西、威斯康辛等州過去七天內出現的死亡個案比疫情 爆發以來的先前任何一周都多。

過去一周內，單日超過1400例死亡的情況已出現兩次。

約翰霍普金斯大學(JHU)統計，全美總計超過1088萬例確診，超過24萬5000例死亡，高居全球之冠，而專家說接下來數周內死亡個案數量還可能加速攀升。

感染個案恐在數周後死亡，所以現在出現的死亡人數反映出數周前的感染狀況；公衛官員13日通報全美新增超過18萬1000例確診，創下新高紀錄。

全美目前死亡人數仍遠低於今春的每日多達2200例，但部分人士估計全美可能即將趕上或超越那些數字。

從中西部到陽光帶州(Sun Belt)，死亡人數都有所增加。

德州艾爾巴索市(El Paso)近日出現太多新冠病毒死亡個案，該郡驗屍官的門外停了五座卡車尺寸的移動式停屍間。

民眾阿瓦拉多(German Alvarado)說，他等了近兩周才能為死於新冠病毒的岳父馬西亞斯(Antonio Sierra Macias)舉行葬禮；「似乎有人認為新聞想得太多、講得太多；直到親身經歷過，才知道真實的狀況。」

新冠病毒傳入美國數月後，改良的醫學療法已出現，就算疫苗可供使用前個案暴增，仍有希望減緩死亡個案增幅。

公衛專家指出，新冠病毒疫情爆發以來，疾病致死率(case fatality rate)已有所降低，部分原因是由於全美進行的檢測 數量大幅增加，也因為有愈來愈多年輕人染疫，惡化成重症的機率較低。

但患者仍大量湧入各地醫療院所，直逼部分地區醫療體系的極限。

目前有超過6萬8000人感染新冠病毒而住院，比今春與今夏兩次高峰期時更多。

部分專家呼籲進行全國協調一致的封鎖措施，為期四至六周；也有專家主張結合戴口罩、擴大檢測量、補助隔離民眾，以及針對高風險室內空間進行有特定目標的封鎖等措施，藉以減緩個案增速。

但是由於白宮沒有宣布新的抗疫措施來因應惡化中的疫情，全美多數地區企業仍照常營運，儘管有幾位州長13日開始呼籲實施新一波防疫限制。