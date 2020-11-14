美政權交接過渡期暗潮洶湧 為何潛伏經濟危機？

美國總統川普。美聯社

經濟學家警告，過去百年來美國 兩波最嚴重的經濟危機，都在新舊任總統交接「過渡期」內爆發，而今年這段時期情勢尤其危急，因現任總統川普 仍不承認敗選，拒絕啟動政權交接，加上新冠肺炎疫情 復熾，令人憂心局勢恐將失控。

曾擔任前美國總統歐巴馬經濟顧問、現為芝加哥大學布斯商學院教授的古斯比（Austan Goolsbee）在紐約時報（NYT）撰文說，在總統選舉過後到新總統宣誓就職這段時期，因前、後任政府政策方向可能有重大轉變，以致不確定性延續數月之久，政治動盪和經濟危機容易乘虛而入。

古斯比指出，過渡期間發生的重大危機有些共通元素：之前就存在的某種問題、現任政府處理此問題的方式備受批評、一位主張截然不同處理方式的挑戰者隨總統大選而崛起。因此，在這段前景混沌不明的空窗期，民眾（以及企業和投資人）往往感到茫然不安。

一個前例發生在1932年。大蕭條情勢惡化，總統當選人羅斯福承諾推動迥異於時任總統胡佛的政策，但在交接期間仍是胡佛當家。胡佛把經濟蕭條惡化歸咎於羅斯福政見令民眾恐懼，要求他延續財政撙節、金本位等政策，羅斯福不甩他。在僵持不下的同時，美國經濟和金融體系瀕臨崩潰。

另一場重大危機在2008年爆發。歐巴馬承諾以迥異於布希政府的方式處理危機並當選，儘管布希政府在政權交接過程充分配合，但雙方對如何收拾金融海嘯的爛攤子有歧見：問題資產救助計畫（TARP）的紓困金該怎麼花、應對接受紓困的銀行訂定什麼條件、應如何對待岌岌可危的汽車公司等。民眾只知改變將至，但不知過渡期會發生何事，也擔心沒人真正在掌舵，結果危機愈演愈烈。

鏡頭拉回2020年。如今美國各地面臨新冠肺炎疫情復熾的危機，單日新增確診病例的七天平均值超過14萬例，住院人數攀升，連白宮活動都成為病毒散播溫床，染疫的包括川普本人、他的幕僚長、內閣閣員和資深顧問。

許多經濟學家一開始就強調，控制疫情攸關經濟能否復甦。國會3月通過「新冠病毒援助、救濟和經濟安全法案」（CARES Act），提供緊急紓困，但資金已用罄。相較於川普政府因輕忽疫情嚴重性和抗疫反應不足而備受批評，即將上台執政的白登選後即成立防疫醫療顧問團，並備妥積極抗疫措施以遏制疫情。

所以，美國再度進入一段新政府上台改變國家方向前的過渡期，聯邦政府在這段期間會採行什麼政策並不明朗，而民眾在靜觀其變的同時，也眼睜睜看著一個既有的問題可能演變得一發不可收拾。

好消息是，有效的疫苗推出在望，明年可能普遍可得；壞消息是，即將卸任的川普政府抗拒政權交接，甚至扣住過渡基金、拒絕與白登團隊分享資訊，甚至採取法律行動挑戰選舉結果。古斯比擔心，這幾周過後，可能又有成千上萬民眾命喪新冠病毒魔爪，不計其數的企業可能白白消失。

也許可抱最大的希望 — 美國第三波感染潮迅速消退，經濟持續復甦，遭暫時解僱的勞工重返工作崗位，為數眾多的小企業撐得下去。但有歷史前例為戒，白登團隊和美國人民也得作最壞的打算，提防危機在政權交接過渡期蓄勢待發。