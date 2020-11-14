白登勝出對中政策將「撥亂反正」？ 美媒：空想

民主黨候選人白登在大選中勝出後，外界猜想當前對中強硬政策是否將轉為親中人士所盼的「撥亂反正」。有美媒刊文指這種推測是「空想」，因為美國外交政策向來較少受到政黨輪替影響。Getty Images

美國 民主黨候選人白登在大選中勝出後，外界猜想當前對中強硬政策是否將轉為親中人士所盼的「撥亂反正」。有美媒刊文指這種推測是「空想」，因為美國外交政策向來較少受到政黨輪替影響。

美國自由亞洲電台日前刊發題為「北京空想白登勝出，美對華政策『撥亂反正』」的文章說，華文世界擔心，白登勝選，美國是否將大幅改變對中政策。

文章表示，對於美國外交政策的形成，無論主張主要由企業利益透過遊說行為而主導，或是認為由國安外交系統專業精英來主導，兩派人士都同意，「（美國）外交政策一直都是較少受選舉和政黨輪替影響的政策範疇」。

文章說，美國對中政策就是很好例子。由冷戰高峰時美中結盟對付蘇聯，到1990年代冷戰之後美國加強與北京的經貿聯繫，幻想如此可以推動中國 中產階級成長和政治自由化，都未受到1970和1990年代多次政黨輪替的影響。

文章分析，在越來越多人只靠社群媒體吸收資訊、對資訊專注時間不超5分鐘、只看標題的今天，很多人都以為美國對中政策轉向，始於共和黨籍現任總統川普 上任一年多後在推特頻繁攻擊和嘲笑中國。但實際上，美國對中政策的轉向，早在川普推文攻擊中國、甚至在他當選前，就已經開始。

據分析，前民主黨籍總統歐巴馬主政時期，華府的國安外交官員就判定中國是美國的國安威脅。在這背景下，歐巴馬政府推出「重返亞洲」政策，頻繁派遣軍艦群到南海挑戰中國單獨占有南海的圖謀，維持航道暢通。

此外，歐巴馬政府也加速聯合印太地區中國以外的各國商議「跨太平洋夥伴關係協定」（TPP）， 企圖透過孤立中國而向北京施壓。

文章說，這些動作，在北京眼中，都嚴重損害中國的國家利益，但這些動作，都包裝在客氣的外交辭令和沉悶的政策文件之中。習慣社群媒體誇張氛圍的受眾，難以即時察覺這些變化。

文章還說，川普就任後，前一年多的時間專注與北韓談判，並與中國商議貿易協議，對中方十分客氣。直到與北韓協議無望、北京又不肯在貿易問題上退讓，川普才開打美中貿易戰，跟著在推特開罵。外界當時以為「美國對中轉向強硬」才剛開始，並產生歐巴馬對中國綏靖軟弱的印象。

這篇文章表示，美國外交政策大方向如同一艘大船，「改變需時」，不同領袖會有不同包裝與手腕，但大方向不因總統換人而在短時間內「變來變去」。

例如歐巴馬時代美國對俄實施嚴厲制裁，川普當選後，媒體雖不斷爆料川普家族與俄羅斯有大量金錢利益及其他情況，但川普當政這4年，華府仍不斷加緊對俄制裁，2018年更發生驅逐60名俄國外交人員並強行關閉俄國駐西雅圖領事館的事例。

文章分析，從中共立場來說，無論美國大選結果如何，「只要美國朝野團結一致應對中國的野蠻，便是最壞的結果」；若無論誰當選，都有另一半美國人認為總統「通中賣美」、民意繼續分裂、朝野不斷相互惡意攻擊並癱瘓施政，才是北京最想看到的選舉結果。