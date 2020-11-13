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川普修改400項移民政策 白登恐耗數年才能翻轉

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川普修改400項移民政策 白登恐耗數年才能翻轉

記者張聲肇／綜合報導
圖為在2018年2月夢想生在紐約曼哈頓示威，反對川普的行政命令。(美聯社)
圖為在2018年2月夢想生在紐約曼哈頓示威，反對川普的行政命令。(美聯社)

川普任內翻轉400多項難民、移民、夢想生等政策，白登言明上台將立即導回正軌，但許多不是一紙行政命令即可奏效，尤其需法庭解決糾紛的政策，恐需多年才得逆轉。

其中最複雜的應屬美墨邊境難民與移民處理問題，白登政府需抽絲剝繭謹慎而為，以免再度引發非法移民潮湧入。華府移民政策研究所研究員皮爾斯（Sarah Pierce）說，白登最頭痛的問題，可能就是把川普在南部邊境造成的紊亂情況，包括2萬5000移民在墨國境內「難民營」導回正軌。

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若要先處理比較容易解決的問題，白登最能夠輕易解決的大概是難民數額問題。川普把2021年的名額限在1萬5000名，白登可一紙行政命令就把它「導回」歐巴馬時代5萬到11萬之間。

邊境地區的移民難民拘留中心一直是爭議性話題，白登政府無法廢止政府已和民間企業簽訂的營運契約，國會的同意和行政體系的改變，都是必要步驟，而這兩者顯非短時間即可達成。新政府能夠快速達成的，就是盡量縮減拘留人數。

邊境地區移民家長子女被拆散的問題，川普已下令停止分離家庭移民，白登不必再更改，但民權人士建議新政府進一步採取「彌補」措施，如准許被遣返的父母返回美國、讓被拆散的家庭獲得心理輔導，以減輕心理創傷、改由兒童福利專家決定是否移民家庭需成年、幼童分開審理，而非由移民代辦業者決定。

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歐巴馬時代的「童年抵美暫緩遣返計畫」(DACA，即「夢想生計畫」)遭廢止問題，白登的國土安全部長可依樣畫葫蘆，發文廢止川普政府2017年的措施，繼續讓歐巴馬政府時代的政策生效，甚至擴大保護的人數，同時籲請國會立法，讓合法夢想生更容易歸化為公民。當然，國會裡的共和黨議員不會輕易和民主黨政府合作，溝通的人才與「投資」，才是解決問題的關鍵。

由於重要的政策改變都需國會同意，白登團隊或許已在祈禱參院多數轉到民主黨手中，否則在兩極化日益嚴重的美國政壇，「政治惡鬥」戲碼恐非換黨執政即終止，基層人民與一般官員仍是「受害者」。

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