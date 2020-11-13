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川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約

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川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約

記者張文馨／華盛頓報導
川普13日下午在玫瑰花園發表談話時表示，無論如何在他任內不會再次因為疫情封城，但誰知道下一任政府會怎麼做。(Getty Images)
川普13日下午在玫瑰花園發表談話時表示，無論如何在他任內不會再次因為疫情封城，但誰知道下一任政府會怎麼做。(Getty Images)

美國總統大選7日有了初步結果，現任總統川普可能無法連任，但他至今沒認輸，川普支持者14日將在華府集結，抗議選舉舞弊、力挺川普；就在示威活動登場前一天，最新選舉人票預測出爐，民主黨總統候選人白登獲得306票、川普232票，美媒形容川普要逆轉勝機率極低。

來源：Fox News YouTube

川普13日下午在玫瑰花園發表談話，率領防疫團隊說明疫情研發進度；川普沒有提到選舉，也沒有承認敗選，他說，無論如何在他任內不會再次因為疫情封城，但誰知道下一任政府會怎麼做。

川普表示，「我不會，我這任政府不會因為疫情封城，無論未來發生什麼，誰知道將會是哪個政府，我想時間會說明這一點，但我可以告訴你，這個政府不會封城。」

川普在玫瑰花園表示，明年四月，大部分的人都可以接種疫苗，除了紐約州之類的地方；這出於一個政治理由，因為紐約州長葛謨（Andrew Cuomo）說：「想再等一下。」川普諷刺地說，從政治上來看，他覺得葛謨的決定並不好，從健康角度來說非常糟糕。

川普說，葛謨不相信出自全世界最偉大的實驗室和製藥公司的疫苗，「葛謨不相信這個政府，不相信白宮，所以我們也不會把疫苗送到紐約，直到我們獲得授權，直到葛謨準備好。」紐約是川普的出生地，他說，這個疫苗非常成功，有9成功效抵擋新冠病毒，若葛謨準備好了，會讓我們知道，否則政府無法把疫苗送進這個州，紐約州民也無法立即獲得新冠疫苗。

這是川普在7日被媒體預測敗選後，首度公開露面發表談話，向來堅稱「大贏這場選舉」的川普，也首度改變說法；川普始終沒有談及選舉勝敗。

川普發表談話後，由防疫團隊成員輪番報告，川普在副總統潘斯（Mike Pence）談話結束後，說了聲「謝謝」就離開，回到橢圓形辦公室。

美國選舉統計網站艾迪生研究機構（Edison Research）13日預測，白登贏得喬治亞州，川普在北卡獲勝，截至目前，該機構預測白登獲得306票，川普232票；川普自己在2016年正是以306票擊敗民主黨總統候選人柯林頓（Hilitary Clinton），自稱壓倒性勝利。

即便部分州要重新計票或有法律行動正在進行，路透報導，川普逆轉勝機率極低。

美國媒體7日確認白登篤定拿下賓州後，算出白登跨越選舉人票的當選門檻，預測白登贏得2020大選，白登在同日發表勝選演說；按照美國民主慣例，對手也會承認敗選並致電恭賀，但川普至今沒這麼做，也拒絕啟動行政權交接。

按照規定，各州選出的多數黨組成選舉人團，將在下月14日進行投票，正式選出下一任美國總統。

川普13日下午在玫瑰花園發表談話時表示，無論如何在他任內不會再次因為疫情封城，但...
川普13日下午在玫瑰花園發表談話時表示，無論如何在他任內不會再次因為疫情封城，但誰知道下一任政府會怎麼做。(歐新社)

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