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川普前幕僚長說重話：拒絕交接 太瘋狂了 傷害國安

記者張文馨／華盛頓報導
川普的白宮前幕僚長凱利說，川普認不認輸是一回事，但拒絕啟動交接，也不讓總統當選人白登聽取國安簡報，是傷害美國的國家安全。(美聯社)
川普的白宮前幕僚長凱利說，川普認不認輸是一回事，但拒絕啟動交接，也不讓總統當選人白登聽取國安簡報，是傷害美國的國家安全。(美聯社)

美國白宮即將面臨政黨輪替，川普政府至今沒授意總務署認可選舉結果，延誤政權移交；川普的白宮前幕僚長凱利（John Kelly）接受華府政治新聞網站Politico專訪，他說，川普認不認輸是一回事，但拒絕啟動交接，也不讓總統當選人白登聽取國安簡報，是傷害美國的國家安全。

Politico13日刊出這篇專訪，凱利表示，「這關乎國家」，不能因個人成敗，耽誤交接，未來的執政團隊成員無法在交接期暖身，影響的是國家安全。

凱利說，「若你是準白宮幕僚長，也許會想要花些時間了解聯邦調查局、了解國安會，讓自己熟悉狀況，了解美國面臨的短中長期威脅，才能在接任後立即上手。」

凱利形容政權交接過程：「這不是一個可以在1小時內從0哩立即加速到1000哩的過程。」

凱利說，交接是逐步的過程，若川普不願意，當然可以完成選舉過程後再認輸，但現在啟動交接並沒有錯，尤其是國安領域。

凱利說，「不啟動交接太瘋狂了」，他說，川普不會接受失敗，但川普必須做對美國和美國利益來說最好的事。

凱利說，白登團隊成員必須能進駐聯邦機構，提前了解業務。

白登日前表示，不會為了川普延誤交接，就對簿公堂。共和黨籍的聯邦參議員克福德（James Lankford）、魯比歐（Marco Rubio）和布倫特（Roy Blunt）都呼籲，讓白登開始聽取國安簡報。

凱利在擔任白宮幕僚長前，是川普的國土安全部長，跟多數曾與川普共事的官員一樣，凱利在去年離開白宮後，與川普關係不睦，公開反對其移民政策；今年10月18日大選前夕，美國有線電視新聞網（CNN）報導，凱利告訴朋友，川普的不誠實程度令人驚訝，並稱川普是他這輩子見過缺點最多的人。

川普的白宮前幕僚長凱利說，川普認不認輸是一回事，但拒絕啟動交接，也不讓總統當選人...
川普的白宮前幕僚長凱利說，川普認不認輸是一回事，但拒絕啟動交接，也不讓總統當選人白登聽取國安簡報，是傷害美國的國家安全。(路透)

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