我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市感染率直逼關校紅線 白思豪：最早下周一轉線上

哈佛學生調查 1/4本科生疫期抑鬱情況嚴重

他研發新冠疫苗變巨富 名下沒車也絕不換掉通勤單車

編譯季晶晶／綜合外電報導
德國生技新創事業BioNTech的執行長沙辛。路透
德國生技新創事業BioNTech的執行長沙辛。路透

上周日（8日）晚間8時，德國生技新創事業BioNTech執行長沙辛（Ugur Sahin）接到輝瑞執行長博爾拉（Albrt Bourla）打來的電話。

博爾拉先確認：「你坐著嗎？」然後告知撒辛遠優於他預期的好消息：第3期臨床試驗的初步分析顯示，BioNTech新冠疫苗的預防效果逾90%。

這使得沙辛和他的妻子，BioNTech共同創辦人，圖雷齊（Ozlem Tureci）在全球疫苗競賽中位於領先群。全球股市周一大漲，BioNTech股價飆高──該公司就業界標準來說規模尚小，還沒有任何使用其技術開發出來的疫苗上市，但市值已達219億美元

土耳其移民後代 熱愛工作、生活簡單

沙辛和圖雷齊在家泡了杯土耳其熱茶慶祝。他們沒有太多其他選項，一則是德國現在實施新的防疫限制，再則是這對夫妻熱愛工作但個人生活很簡樸。

他倆都是移民德國的土耳其人子女，在腫瘤學實驗室相識，2002年結婚當天只請半天假，下午就回實驗室工作，至今名下沒有汽車。

2008年創立的BioNTech，採用實驗性的mRNA新技術研發癌症疫苗。沙辛說他最初並未密切關注在中國傳染開來的新冠病毒，但1月24日，他收到的一份科學論文，同時描述了重症患者和無症狀帶原者，他立刻感受到警鈴大響。

他花了幾天的時間，說服同事將資源投入新冠病毒疫苗---部分專家仍認為，大流行病的說法誇大其辭。沙辛表示：「公司裡的問題在於說服別人，必須投入很多能量。」

歐洲疫情延燒 投入逾千人力24小時研發

但四周之內，歐洲首波疫情如火如荼延燒。BioNTech以逾1,000的人力，24小時不停歇地輪班工作，將20支候選疫苗縮減到最有希望的4支。

該公司因為沒有資源可進行大規模臨床試驗、生產和分銷，所以找了在流感疫苗上有合作關係的輝瑞，後者立刻答應，4月先投資研發1.85億美元，且將視進程里程碑再投入最高5.63億美元。

沙辛表示，他對BioNTech的疫苗能「迎頭痛擊病毒」並結束疫情深具信心。

駁川普控延後發布疫苗喜訊 「我們不玩政治」

至於川普總統推文批評，他們故意隱瞞疫苗有效的消息，等選後才發布，沙辛頗感困惑。他說他接到電話的3分鐘前，博爾拉才剛收到獨立監督委員會的通知。他表示：「藥物研究不該政治化。這是人格問題。隱瞞消息並不道德。我們不玩政治。」

根據德國《周日世界報》（Welt m Sonntag），沙辛和圖雷齊現在躋身全德前百大富豪之列。雖然很難不去看股價上漲，但55歲的沙辛說：「這事沒有那麼重要。我沒有車，也沒想買飛機。」他說，「絕不會」換掉過去15年每天通勤騎的單車。

輝瑞新冠疫苗里程碑！保護力9成 月底尋求FDA緊急授權

編輯推薦

流感疫苗 德國 美元

上一則

快看世界／重新計票 能改變什麼？

延伸閱讀

新聞評論／封殺東洋BNT疫苗 陳時中後悔了嗎？

新聞評論／封殺東洋BNT疫苗 陳時中後悔了嗎？
買疫苗破局因沒授權書？ 林全抱怨：吃我豆腐

買疫苗破局因沒授權書？ 林全抱怨：吃我豆腐
史丹福教授研究：立百病毒透過蝙蝠傳播 死亡率70% 無疫苗

史丹福教授研究：立百病毒透過蝙蝠傳播 死亡率70% 無疫苗
李克強參與東協峰會 承諾疫苗合作

李克強參與東協峰會 承諾疫苗合作

熱門新聞

大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結

2020-11-07 11:38
川普想翻盤變成不可能任務。(美聯社)

川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽

2020-11-12 01:30
圖為密州川粉6日上街表達支持川普。(Getty Images)

密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登

2020-11-07 02:24
美聯社

白登拿下賓州 贏得美國大選

2020-11-07 11:39

1張圖看疫情：全美破1055萬確診 加州破百萬

2020-11-13 03:00
川普5日在白宮簡報室發表談話。(美聯社)

法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路

2020-11-05 18:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

290票！ 白登確認奪亞利桑納 11張選舉人票再入袋

290票！ 白登確認奪亞利桑納 11張選舉人票再入袋
伊凡卡夫婦遭家長投訴違反抗疫規定後 為孩子轉學

伊凡卡夫婦遭家長投訴違反抗疫規定後 為孩子轉學

「面對現實」 俄亥俄州長、重要策士都要川普認輸

「面對現實」 俄亥俄州長、重要策士都要川普認輸
新冠突變速度驚人！他染疫3次、治療154天仍病逝

新冠突變速度驚人！他染疫3次、治療154天仍病逝