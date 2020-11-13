他研發新冠疫苗變巨富 名下沒車也絕不換掉通勤單車

德國生技新創事業BioNTech的執行長沙辛。路透

上周日（8日）晚間8時，德國 生技新創事業BioNTech執行長沙辛（Ugur Sahin）接到輝瑞執行長博爾拉（Albrt Bourla）打來的電話。

博爾拉先確認：「你坐著嗎？」然後告知撒辛遠優於他預期的好消息：第3期臨床試驗的初步分析顯示，BioNTech新冠疫苗的預防效果逾90%。

這使得沙辛和他的妻子，BioNTech共同創辦人，圖雷齊（Ozlem Tureci）在全球疫苗競賽中位於領先群。全球股市周一大漲，BioNTech股價飆高──該公司就業界標準來說規模尚小，還沒有任何使用其技術開發出來的疫苗上市，但市值已達219億美元 。

土耳其移民後代 熱愛工作、生活簡單

沙辛和圖雷齊在家泡了杯土耳其熱茶慶祝。他們沒有太多其他選項，一則是德國現在實施新的防疫限制，再則是這對夫妻熱愛工作但個人生活很簡樸。

他倆都是移民德國的土耳其人子女，在腫瘤學實驗室相識，2002年結婚當天只請半天假，下午就回實驗室工作，至今名下沒有汽車。

2008年創立的BioNTech，採用實驗性的mRNA新技術研發癌症疫苗。沙辛說他最初並未密切關注在中國傳染開來的新冠病毒，但1月24日，他收到的一份科學論文，同時描述了重症患者和無症狀帶原者，他立刻感受到警鈴大響。

他花了幾天的時間，說服同事將資源投入新冠病毒疫苗---部分專家仍認為，大流行病的說法誇大其辭。沙辛表示：「公司裡的問題在於說服別人，必須投入很多能量。」

歐洲疫情延燒 投入逾千人力24小時研發

但四周之內，歐洲首波疫情如火如荼延燒。BioNTech以逾1,000的人力，24小時不停歇地輪班工作，將20支候選疫苗縮減到最有希望的4支。

該公司因為沒有資源可進行大規模臨床試驗、生產和分銷，所以找了在流感疫苗 上有合作關係的輝瑞，後者立刻答應，4月先投資研發1.85億美元，且將視進程里程碑再投入最高5.63億美元。

沙辛表示，他對BioNTech的疫苗能「迎頭痛擊病毒」並結束疫情深具信心。

駁川普控延後發布疫苗喜訊 「我們不玩政治」

至於川普總統推文批評，他們故意隱瞞疫苗有效的消息，等選後才發布，沙辛頗感困惑。他說他接到電話的3分鐘前，博爾拉才剛收到獨立監督委員會的通知。他表示：「藥物研究不該政治化。這是人格問題。隱瞞消息並不道德。我們不玩政治。」

根據德國《周日世界報》（Welt m Sonntag），沙辛和圖雷齊現在躋身全德前百大富豪之列。雖然很難不去看股價上漲，但55歲的沙辛說：「這事沒有那麼重要。我沒有車，也沒想買飛機。」他說，「絕不會」換掉過去15年每天通勤騎的單車。

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