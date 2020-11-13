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波特萊特事務所解除川普賓州訴訟委任關係

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波特萊特事務所解除川普競選團隊賓州選舉訴訟委任關係

記者顏伶如／綜合報導
圖為在賓州會議中心外，一面美國國旗前懸掛著重新計數的標誌。美聯社
圖為在賓州會議中心外，一面美國國旗前懸掛著重新計數的標誌。美聯社

代表川普競選團隊在賓州提出選舉訴訟的波特萊特律師事務所(Porter Wright Morris & Arthur)，13日已向聯邦法院聲請解除委任關係。紐約時報指出，代表川普總統在賓州提出選舉舞弊訴訟，在事務所內部引起關係緊張，部分員工對於事務所淪為「破壞選舉制度公正的工具」感到憂心忡忡。

波特萊特律師事務所是總部位於俄亥俄州哥倫布市(Columbus)的知名大型律師事務所，紐約時報本周稍早報導，消息人士透露，不少律師近來在內部會議中，紛紛對幫川普及共和黨打選舉官司表達關切，至少一名律師辭職以示抗議。

除了波特萊特律師事務所之外，川普競選團隊也聘請華府的眾達國際法律事務所(Jones Day)在賓州打選舉訴訟。兩家律師事務所聯合之下，川普陣營在賓州已經提出四起質疑選舉結果的訴訟，提告對象包括賓州州務卿與多個郡政府選委會，指控賓州投票過程出現舞弊。

紐約時報13日報導，波特萊特律師事務所在呈交給聯邦法院的聲明中指出：「起訴人與波特萊特已達成協議，波特萊特解除委任將對起訴人最為有利。」

川普選舉陣營公關主任墨托(Tim Murtaugh)表示：「抵制文化(cancel culture)終於也蔓延進入法院。」

他說，左派暴民向川普的委任律師們找麻煩，使得律師們被嚇跑，但川普團隊不會受到影響，官司戰將會持續下去。

眾達國際法律事務所發言人派特洛(Dave Petrou)本周稍早發表聲明指出，川普團隊的賓州選舉訴訟涉及重要的憲法疑慮，「眾達國際法律事務所絕對不會解除委任關係」。

2016年大選期間，眾達國際法律事務所就曾幫川普打官司。川普上台之後，眾達國際法律事務所也為川普、川普競選團隊及共和黨總共處理大約20起訴訟。

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