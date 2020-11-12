龐培歐稱台不是中國一部分 美學者：錯誤陳述一中政策

美國國務卿龐培歐稱，台灣從不是中國的一部分，美國戴維森學院東亞政治學教授任雪麗說，龐培歐錯誤宣稱「一中政策。（路透）

美國 國務卿龐培歐 稱，台灣 從不是中國的一部分，美國戴維森學院東亞政治學教授任雪麗（Shelley Rigger）說，龐培歐錯誤陳述「一中政策」，可忽略其談話；美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard Bush）表示，龐培歐將多種不同的複雜問題混在一起，只是讓外界更困惑。

AIT台北辦事處前處長、卡內基和平基金會研究副總裁包道格（Douglas Paal）指出，美國對台政策是淡化對台灣地位的立場，三聯合公報對台灣地位從來都只是繞圈子，不直接處理這個議題。

任雪麗表示，龐培歐錯誤陳述美國政策，她不認為龐培歐正在挑戰一中政策；美國從未說過台灣是中國的一部分，也不說台灣不是中國的一部分。

包道格認為，龐培歐此舉與政策傳統和認知背道而馳，試圖透過政策模糊去推動「台灣不是中國一部分」的立場。

任雪麗表示，龐培歐將美國的對台政策歸功於雷根政府，是一處明顯錯誤，美國的對台政策是在尼克森總統時代制定，她認為龐培歐可能把雷根跟尼克森給弄混；另外，雷根時代的政策補充，就是承諾中國「美國將停止對台軍售」，實際上，這不是雷根的真意，美國政府也沒照做過。

至於龐培歐此番說法是否將影響總統當選人拜登明年1月執政時的美中台政策，包道格認為，這不會給拜登造成任何壓力，迫使拜登做出不同的選擇；北京會意識到這項說法來自一個即將卸任的政府，可以稍晚再反應。

包道格認為，龐培歐此舉與政策傳統和認知背道而馳，試圖透過政策模糊去推動「台灣不是中國一部分」的立場。