「面對現實」 俄亥俄州長、重要策士都要川普認輸

俄亥俄州州長狄懷恩12日早晨接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說：「我們必須把前副總統白登視為總統當選人。」(美聯社)

總統大選結束超過一周，越來越多共和黨 知名人物出面表明白登 贏得選舉，川普 總統應接受落敗的事實；在俄亥俄州長狄懷恩(Mike DeWine)，以及小布希任內白宮副幕僚長、並為川普擔任競選顧問的共和黨重量級策士羅夫(Karl Rove)表態後，可能引發骨牌效應，會有更多共和黨員跟進。

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長期捐款給共和黨的重量級川普金主艾德森(Sheldon Adelson)旗下媒體「拉斯維加斯評論報」(Las Vegas Review Journal)也發表社論，呼籲川普「面對現實」。

到目前為止，只有四位現任共和黨籍聯邦參議員公開祝賀白登勝選，其他共和黨員相對顯得謹言慎行，共和黨籍各州選務主管則忙著反駁川普陣營指稱選舉舞弊的無根據指控。

狄懷恩12日早晨接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說：「我們必須把前副總統白登視為總統當選人。」身為「決戰州」的俄亥俄州，在2016、2020年兩次大選都由川普取勝。

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本周稍早，狄懷恩回答媒體詢問時還說，會等到川普陣營的選舉訴訟告一段落，才會祝賀白登當選。

曾為小布希選舉團隊主力戰將的羅夫，11日晚間在華爾街日報投書寫道，重新計票通常只能改變數百張選票投票結果，很少能改變數千張選票，縱然川普團隊目前在多州同時提出選舉官司，也無法扭轉投票結果，達到讓川普宣布勝利的局面。

羅夫分析，川普的選舉訴訟策略沒辦法搶走白登獲勝的任何一州，也無法對最終選舉結果發揮作用。

白登在威斯康辛州領先川普2萬多票，在賓州超越川普5萬多票，在密西根州更贏過川普將近15萬票，但川普在這已經宣布白登勝利的三州，都提出選舉訴訟。白登在喬治亞州及亞利桑納州的得票，也都超過川普1萬多票。

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川普金主艾德森擁有的「拉斯維加斯評論報」11日晚間刊登社論指出，川普持續在沒有具體證據的情況下，企圖說服選民相信選舉舞弊陰謀論，這種做法會影響激進派川粉，因為這些說詞「根本就是空穴來風」。

社論中寫道，高達1億5000萬民眾參與的選舉系統，難免會有問題，但肆意透過龐大的陰謀論說詞，指稱選舉舞弊，「是對理智與邏輯的侮辱」。