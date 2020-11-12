川普怎收場？ 兒子說戰到底！女兒伊凡卡有不同考量

川普接下來該怎麼收場，他的兒子小唐納（右）和艾瑞克（左）認為應該力戰到最後 ，但女兒伊凡卡和庫許納有不同的政治考量。(美聯社)

美國總統川普 最親近且最信任的顧問是他的成年子女，但他們對他敗選後該如何擬定策略、計畫下一步行動，有不同的看法。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普的兩個兒子，小唐納（Donald Trump Jr.）和艾瑞克（Eric Trump）告訴老爸，積極奮戰到最後，堅稱選舉遭操弄、選舉結果應該改變的無根據說法。

川普長女伊凡卡 （Ivanka Trump）和女婿庫許納 （Jared Kushner ）則有不同的政治考量。他們偏好下周11月20日喬治亞州一結束重新計票，川普就承認敗選。

知情人士說，伊凡卡和庫許納不認為法律戰能改變大選結果，但仍主張採取較審慎有度的方式，讓重新計票得以繼續，以確保未來選舉不會有弊端，也表達出她能體諒川普。

伊凡卡精心措詞，詢問川普是否值得為了拒絕認輸而破壞遺留下來的政績，甚至可能影響到他的生意。消息人士透露，對於川普敗選，她私下很務實，但她也知道，比起過去，自己的未來如今與父親更加緊密相依，她必須謹慎處事。

她的夫婿庫許納傾向準備好有個較優雅的退場。他會擔心，退場太難看，白登取消過去的行政命令，可能抹滅他認為自己在川普政府締造的成就。

知道川普想法的人說，他曉得無法勝選，但他也知道牌現在握在他的手上，因為他獲得7200萬票。多數媒體現在還沒有預判喬治亞州和亞利桑納州的贏家，他沒有必要急著認輸。