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龐培歐：台灣非中國一部分 美對台承諾跨越黨派

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龐培歐：台灣非中國一部分 美對台承諾跨越黨派

中央社華盛頓12日專電
美國國務卿龐培歐今天表示，台灣非中國一部分，過去35年美國兩黨政府所遵循的政策也承認這件事。美聯社
美國國務卿龐培歐今天表示，台灣非中國一部分，過去35年美國兩黨政府所遵循的政策也承認這件事。美聯社

美國國務卿龐培歐今天表示，台灣中國一部分，過去35年美國兩黨政府所遵循的政策也承認這件事。龐培歐說，美國對台承諾跨越黨派，兩黨都了解台灣是民主典範。

美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）今天上午接受電台節目修伊特秀（Hugh Hewitt Show）訪問，談論諸多中國、台灣相關議題。

主持人提及龐培歐過去擔任美國中央情報局（CIA）局長與目前任職國務卿期間，皆曾表示美國對台有清楚承諾，且會持續維護相關承諾。他詢問龐培歐，在中共部分激進派人士主張必要時應武統台灣之際，他是否認為北京該意識到美國對台承諾是跨越黨派。

龐培歐回應表示，談論這議題用詞正確很重要，台灣非中國一部分，前總統雷根（Ronald Reagan）政府為制定對台政策所做的工作也承認（recognize）這件事，過去35年美國兩黨政府皆遵循這些政策。

龐培歐說：「我確實認為這（美國對台承諾）是跨越黨派，我認為這項理解的核心意義是，這（台灣）是民主典範，而中國必須履行其對台灣人民的承諾，這是兩黨都能同意的事。」

龐培歐指出，只要中國跟台灣仍無法找出解決方案，他就希望這個情況能持續下去。他強調，美國必須履行對台灣的承諾，美方對台有一系列義務，「你有看到我們為了協助台灣（增進）防衛能力所做的軍售宣布，這些都是為了兌現中國與台灣人民間所做的承諾」。

已故總統雷根1982年針對台灣安全提出「六項保證」（Six Assurances），包含美國未同意設定終止對台軍售的日期、未同意就對台軍售議題向中國徵詢意見、不會在台北與北京之間擔任斡旋角色、未同意修訂「台灣關係法」、未改變關於台灣主權的立場、不會對台施壓並要求台灣與中國進行談判。

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