聯邦巡迴法院12日駁回SFFA上訴指控,維持哈佛招生並未歧視亞裔的波士頓聯邦法院原判;圖為2018年10月開審前,哈佛學生在哈佛廣場發起的維護平權示威集會。(記者唐嘉麗/攝影)

美國 聯邦第一巡迴上訴法院(U.S. Court of Appeals for the First Circuit)12日裁定,哈佛大學並沒有歧視亞裔 學生,也沒有觸犯聯邦民權法案行事。判決結果維持2019年波士頓區域法院的裁決,一般預料,這起訴訟可能一路打到最高法院。

非營利組織「學生公平入學」(Students for Fair Admissions,簡稱SFFA)2014年對法院提告,指控哈佛大學的大學部招生涉嫌歧視亞裔,以更高標準審查亞裔學生,並且採取族裔平衡策略。

上訴法院的判決再次打擊SFFA ,該組織在2014年提告指控哈佛的招生人員使用主觀的「個人評級」歧視申請該校的亞裔學生;哈佛否認任何歧視,並在2018年10月獲得波士頓聯邦法院的判決;據 SFFA之前說法和分析家研判,關乎平權法案存廢的此案最終會在最高法院審理。

美國聯邦第一巡迴上訴法院三位法官組成的審議庭今年9月間聽取口語辯論後,其中兩位法院參與判決意見書的撰寫。