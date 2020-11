推文連發曝玄機 路透：川普可能年底前宣布再戰2024

美國 總統大選7日有了初步結果,多家媒體預估白登拿下超過270張選舉人票,可望入主白宮;現任總統川普 還沒放棄,他11日晚間在推特更新,自己現在已有7300萬張合格選票,他在另一則推文表示,支持現任共和黨 全國委員會主席麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)連任;路透引述知情人士說法指,這是川普宣布自己將競選2024總統的序曲,年底前就可能宣布。

I am pleased to announce that I have given my full support and endorsement to Ronna McDaniel to continue heading the Republican National Committee (RNC). With 72 MILLION votes, we received more votes than any sitting President in U.S. history - and we will win!