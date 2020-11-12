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推文連發曝玄機 川普年底前宣布再戰2024?

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推文連發曝玄機 路透：川普可能年底前宣布再戰2024

記者張文馨／華盛頓報導
美國總統川普（圖）支持共和黨全國委員會主席麥丹尼爾留任。（路透）
美國總統川普（圖）支持共和黨全國委員會主席麥丹尼爾留任。（路透）

美國總統大選7日有了初步結果，多家媒體預估白登拿下超過270張選舉人票，可望入主白宮；現任總統川普還沒放棄，他11日晚間在推特更新，自己現在已有7300萬張合格選票，他在另一則推文表示，支持現任共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾（Ronna McDaniel）連任；路透引述知情人士說法指，這是川普宣布自己將競選2024總統的序曲，年底前就可能宣布。

路透報導，一般而言，敗選的總統不會去影響共和黨全委會選擇下任主席，但川普透過推特宣布支持麥丹尼爾，並在該則推文提到，共和黨獲得7200萬張選票，比美國史上任何在位的總統還多，再次信心喊話稱自己會贏得選舉。

路透報導中提到，麥丹尼爾在2016年總統選舉中，協助川普拿下密西根，奠定入主白宮之路；川普在2017年力挺麥丹尼爾出任全委會主席。

在川普被媒體認定敗選後，美國有線電視新聞網（CNN）曾報導川普女婿兼高階顧問庫許納（Jared Kushner）和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）都勸川普承認敗選，但遭駁斥；每日郵報（Daily Mail）報導指，第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）希望父親承認敗選，她是為自己未來競選美國總統鋪路。

美國國家廣播公司（NBC）報導，川普在自知逆轉機會趨近於零的狀況下，白宮顧問開始給川普提出建議，包括讓川普宣稱共和黨人獲得數十年來的最大勝利，因有超過7100萬人在總統普選票上支持共和黨；也有助手主張川普要替自己的2024再戰保留可能性，就必須先強化對共和黨的影響力，例如，喬治亞州兩席參議員要在明年1月決選，這將是共和黨掌握參院多數的關鍵戰役，川普必須全力助選，盡快到該州拉票。

美國總統川普支持共和黨全國委員會主席麥丹尼爾（圖）留任。（路透）
美國總統川普支持共和黨全國委員會主席麥丹尼爾（圖）留任。（路透）

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