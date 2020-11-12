推文連發曝玄機 路透：川普可能年底前宣布再戰2024

美國總統川普（圖）支持共和黨全國委員會主席麥丹尼爾留任。（路透）

美國 總統大選7日有了初步結果，多家媒體預估白登拿下超過270張選舉人票，可望入主白宮；現任總統川普 還沒放棄，他11日晚間在推特更新，自己現在已有7300萬張合格選票，他在另一則推文表示，支持現任共和黨 全國委員會主席麥克丹尼爾（Ronna McDaniel）連任；路透引述知情人士說法指，這是川普宣布自己將競選2024總統的序曲，年底前就可能宣布。

I am pleased to announce that I have given my full support and endorsement to Ronna McDaniel to continue heading the Republican National Committee (RNC). With 72 MILLION votes, we received more votes than any sitting President in U.S. history - and we will win! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 11, 2020

路透報導，一般而言，敗選的總統不會去影響共和黨全委會選擇下任主席，但川普透過推特宣布支持麥丹尼爾，並在該則推文提到，共和黨獲得7200萬張選票，比美國史上任何在位的總統還多，再次信心喊話稱自己會贏得選舉。

路透報導中提到，麥丹尼爾在2016年總統選舉中，協助川普拿下密西根，奠定入主白宮之路；川普在2017年力挺麥丹尼爾出任全委會主席。

在川普被媒體認定敗選後，美國有線電視新聞網（CNN）曾報導川普女婿兼高階顧問庫許納（Jared Kushner）和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）都勸川普承認敗選，但遭駁斥；每日郵報（Daily Mail）報導指，第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）希望父親承認敗選，她是為自己未來競選美國總統鋪路。