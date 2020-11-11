川普打死不認敗選恐釀禍 當年因這事難因應911恐攻

川普拒絕承認白登在美國總統大選獲勝。（路透）

美國總統當選人白登 7日贏得大選後，川普 拒絕承認敗選，也拒絕交接，導致白登無法接獲國安情報；白登表示，雖然情況尷尬，但不影響政權交接。不過，根據911調查委員會報告指出，當年即是因為大選後的過渡期無法及時派遣國家安全團隊，導致削弱美國的反應能力。

川普不願承認白登在美國總統大選 獲勝，罕見限縮總統當選人獲得國安情資。根據美國國家情報總監辦公室（ODNI）致國家廣播公司新聞網（NBC）的聲明指出，在總務署（GSA）完成「當選確認」（ascertainment）程序，也就是決定誰是明顯贏家之前，ODNI將不會聯繫白登交接團隊，此舉導致白登不能獲得完整的總統每日簡報，無法取得國安情資。

對於川普遲遲不肯承認敗選，白登的交接團隊中一名不願具名的官員表示，如果川普政府不承認白登為當選人，有可能採取法律行動。

此外，根據CNN報導，川普拖延和白登交接恐帶來嚴重後果，2000年美國大選結束後，小布希針對選舉結果提出訴訟，不料這段過渡期導致美政府推遲派遣國家安全團隊。而根據911調查委員會（9/11 Commission）一份報告顯示，因為上述情況，導致減弱美國的危機反應能力，同時也是造成911恐攻的因素之一。