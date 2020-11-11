川普可能以「承認選舉結果 但不認輸」方式離開白宮

美國國家廣播公司新聞網（NBC）11日報導，川普可能以「承認選舉結果但不認輸」的方式，結束這場選戰，離開白宮。 圖為川普11日參與退伍軍人節儀式。(美聯社)

多數美國 媒體7日預估民主黨總統候選人白登獲勝，現任總統川普 仍堅持自己「大贏這場選舉」，發起法律戰，拒絕承認敗選；美國國家廣播公司新聞網（NBC）11日報導，川普可能以「承認選舉結果但不認輸」的方式，結束這場選戰，離開白宮。

NBC報導，愈來愈多的川普顧問認為，即便激戰州在未來幾周確認計票結果，川普也不會承認他輸掉選舉。

一名助手說，「不用期待他（指川普）會認輸，川普可能會說『我們無法相信這個結果，但我不會對此表示質疑。』」這是川普助手近日在了解川普想法後做的推估。

NBC報導中有另一位顧問表示，在法律戰和重新計票都完成後，川普可能妥協稱「承認選舉結果，但我們永遠都不會知道其中真相。」這名顧問補充說，現在還不到那個時候。

即便白登發表勝選演說，宣布選舉已經結束，川普團隊仍在等待未開票完成的各州計票結果，並持續進行法律戰。NBC報導，白宮內的氣氛滿是尷尬、不確定和充滿疑惑，因大家都不知道總統拒絕承認選舉結果後，下一步要怎麼走。

NBC報導，只剩一小撮的川普資深顧問仍堅信總統還有獲勝機會；部分顧問說，總統越來越了解，選舉結果可能不會逆轉的事實，甚至可說，「川普自知逆轉勝的機率趨近於零。」川普聽進了這些意見，顧問也開始替川普謀後路。

NBC報導說，顧問們提供的策略包括，讓川普宣稱共和黨 人獲得數十年來的最大勝利，因有超過7100萬人在總統普選票上支持共和黨；也有助手主張川普要替自己的2024再戰保留可能性，就必須先強化對共和黨的影響力，例如，喬治亞州兩席參議員要在明年1月決選，這將是共和黨掌握參院多數的關鍵戰役，川普必須全力助選，盡快到該州拉票。

在川普被媒體認定敗選後，美國有線電視新聞網（CNN）曾報導川普女婿兼高階顧問庫許納（Jared Kushner）和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）都勸川普承認敗選，但遭駁斥；每日郵報（Daily Mail）報導指，第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）希望父親承認敗選，她是為自己未來競選美國總統鋪路。