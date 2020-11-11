阿拉斯加參議員蘇利文勝出 共和黨湊齊參院50席

共和黨籍現任參議員蘇利文(Dan Sullivan)連任阿拉斯加州聯邦參議員。(美聯社)

競爭激烈的阿拉斯加州 聯邦參議員 選舉，計票結果11日上午趨於明朗。共和黨籍現任參議員蘇利文(Dan Sullivan)擊敗民主黨籍挑戰者、骨外科醫師葛羅斯(Al Gross)而連任，讓共和黨在參議院取得具有多數指標意義的50個席次。下一個關注焦點是進入第二輪選舉的兩個喬治亞州參議員席次。

截至11日上午為止，已經完成75%計票的情況下，蘇利文擁有57%得票率，領先葛羅斯的票數約5萬2000票。蘇利文2014年成為阿拉斯加州聯邦參議員迄今，葛羅斯在選舉期間展現強勁募款實力，但最後仍未能贏過蘇利文。

蘇利文的勝出，使得共和黨在參院已經湊足50席，民主黨目前則拿下48席。根據憲法規定，如果參院投票出現50票對50票平手，將由副總統投下關鍵票。

11月3日大選日結束後，由於阿拉斯加州規定10日才會計算通訊投票 ，使得開票結果較其他州較晚出爐。大選日過後，葛羅斯曾對媒體表示，一旦通訊投票開始計算，勝選機會很高。

進入第二輪選舉的喬治亞州參議員席次將於明年1月投票，共和黨籍現任參議員普度(David Perdue)面對民主黨籍候選人奧薩夫(Jon Ossoff)挑戰，因為前任參議院退休空缺而遞補的現任共和黨參議員凱莉‧羅夫勒(Kelly Loeffler)，對手則是民主黨籍民權領袖兼牧師沃諾克(Raphael Warnock)。