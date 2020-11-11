我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉斯加參議員蘇利文勝出 共和黨湊齊參院50席

德州成為美國首個染疫人口突破100萬的州

阿拉斯加參議員蘇利文勝出 共和黨湊齊參院50席

記者顏伶如／綜合報導
共和黨籍現任參議員蘇利文(Dan Sullivan)連任阿拉斯加州聯邦參議員。(美聯社)
共和黨籍現任參議員蘇利文(Dan Sullivan)連任阿拉斯加州聯邦參議員。(美聯社)

競爭激烈的阿拉斯加州聯邦參議員選舉，計票結果11日上午趨於明朗。共和黨籍現任參議員蘇利文(Dan Sullivan)擊敗民主黨籍挑戰者、骨外科醫師葛羅斯(Al Gross)而連任，讓共和黨在參議院取得具有多數指標意義的50個席次。下一個關注焦點是進入第二輪選舉的兩個喬治亞州參議員席次。

截至11日上午為止，已經完成75%計票的情況下，蘇利文擁有57%得票率，領先葛羅斯的票數約5萬2000票。蘇利文2014年成為阿拉斯加州聯邦參議員迄今，葛羅斯在選舉期間展現強勁募款實力，但最後仍未能贏過蘇利文。

蘇利文的勝出，使得共和黨在參院已經湊足50席，民主黨目前則拿下48席。根據憲法規定，如果參院投票出現50票對50票平手，將由副總統投下關鍵票。

11月3日大選日結束後，由於阿拉斯加州規定10日才會計算通訊投票，使得開票結果較其他州較晚出爐。大選日過後，葛羅斯曾對媒體表示，一旦通訊投票開始計算，勝選機會很高。

進入第二輪選舉的喬治亞州參議員席次將於明年1月投票，共和黨籍現任參議員普度(David Perdue)面對民主黨籍候選人奧薩夫(Jon Ossoff)挑戰，因為前任參議院退休空缺而遞補的現任共和黨參議員凱莉‧羅夫勒(Kelly Loeffler)，對手則是民主黨籍民權領袖兼牧師沃諾克(Raphael Warnock)。

編輯推薦

參議員 阿拉斯加州 通訊投票

上一則

1張圖看疫情：全美破1025萬確診 德州破百萬

延伸閱讀

北卡參議員選戰 民主黨認輸 國會關鍵轉向喬州

北卡參議員選戰 民主黨認輸 國會關鍵轉向喬州
八成民眾都說白登贏了 逾半共和黨人認普川輸

八成民眾都說白登贏了 逾半共和黨人認普川輸
橙縣共和黨有望奪兩席聯邦眾議員

橙縣共和黨有望奪兩席聯邦眾議員
橙縣共和黨有望拿下兩席聯邦眾議員

橙縣共和黨有望拿下兩席聯邦眾議員

熱門新聞

大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結

2020-11-07 11:38
川普5日在白宮簡報室發表談話。(美聯社)

法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路

2020-11-05 18:23
民調始終落後的川普，開票結果在重要搖擺州仍有實力。(美聯社)

大選「5大意外」川普令人跌破眼鏡 藍潮連個漣漪都沒

2020-11-04 22:07
川普如今只有指望靠勝算很少的內華達州賭城拉斯維加斯翻盤。（美聯社）

剩4州未分出勝負 川普唯一勝算押在賭城？

2020-11-04 23:30
圖為密州川粉6日上街表達支持川普。(Getty Images)

密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登

2020-11-07 02:24
美聯社

白登拿下賓州 贏得美國大選

2020-11-07 11:39

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑後更嚴重

輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑後更嚴重
賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」

賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」
國際獨立觀察團公布報告：川普聲稱選舉舞弊毫無根據

國際獨立觀察團公布報告：川普聲稱選舉舞弊毫無根據
伊凡卡要老爸認輸 傳為自己「選總統」鋪路

伊凡卡要老爸認輸 傳為自己「選總統」鋪路
龐培歐任期剩2個多月撂話：川普政府和中國「還沒完」

龐培歐任期剩2個多月撂話：川普政府和中國「還沒完」