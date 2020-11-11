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美經濟投白登一票！吹噓拚經濟的川普沒占到便宜

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美經濟投了白登一票！吹噓會拚經濟的川普沒占到便宜

編譯季晶晶／綜合報導
美國經濟這次大選把票投給了白登。白登勝選的郡，經濟產值在全美的占比高達70%。（歐新社）
美國經濟這次大選把票投給了白登。白登勝選的郡，經濟產值在全美的占比高達70%。（歐新社）

川普競選時強調自己最會拚經濟，但美國經濟把票投給了白登

根據布魯金斯學會（Brookings Institution）10日針對11月3日美國大選發表的分析，白登勝選的郡，經濟產值占全美國內生產毛額（GDP）的70%。

由於白登翻轉了部分四年前支持川普的人口稠密區，例如亞利桑納州馬利科帕郡（Maricopa）和德州塔蘭特郡（Tarrant），白登勝選區的GDP比重，因此高於2016年民主黨總統候選人希拉蕊的64%。

川普勝選區的GDP比重則下滑。

另根據智庫經濟創新團體（EIG）的新分析，支持白登的郡，在川普任期內，享有比較好的薪資、工作和商業成長，遠優於力挺川普的郡。但川普爭取連任並沒有占到太多便宜。

這個結果可能早在預料之中，因為GDP與人口高度相關，而共和黨的基本盤在於美國中段、人口較少的成千上萬個郡縣，人口較稠密的大城市，尤其是位於東西兩岸的洛杉磯、紐約和亞特蘭大等大都會，多是白登天下，這是白登能搶下喬治的關鍵因素。

布魯金斯學會的資深研究員穆羅（Mark Muro）說，雖然這個結果反映數十年來的人口趨勢，政治分裂情況一直未能獲得解決。

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