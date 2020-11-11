繼開除防長 白宮安插3效忠川普官員進五角大廈

川普透過推特宣布開除國防部長艾思博。（美聯社）

美國 總統川普 前一天開除國防部 長，白宮今天再安插一名效忠川普的官員出任國防部長幕僚長，並將另一名曾不實指稱前總統歐巴馬為恐怖分子的官員，晉升為國防部政策助理部長。

川普昨天透過推特宣布開除國防部長艾思博（Mark Esper）。路透社報導，這顯示川普可能利用總統職位最後幾個月時間秋後算帳。但在這個時間點大動作調整五角大廈人事，讓民主黨人憂心，美國國安政策或許會在共和黨籍川普卸任之際，變得混亂不安。

這也使得川普可更輕易執行艾思博反對的各項政策，像是部署現役軍人來鎮壓美國街頭抗議潮。

民主黨人士認為，川普此舉一來向反美國家傳達出危險訊息，二來讓政權平順交接給民主黨籍總統當選人白登的希望更加渺茫。聯邦眾議院軍事委員會（House Armed ServicesCommittee）民主黨籍主席史密斯（Adam Smith）說：「總統交接期間調整國防部高階職位有多危險，怎麼講都不過分。」

防長職位現由國家反恐中心（NCTC）主任米勒（Christopher Miller）代理；而國家安全會議（NSC）最高反恐顧問巴特爾（Kash Patel）將出任米勒的幕僚長。

巴特爾曾在效忠川普的共和黨籍聯邦眾議員努尼斯（Devin Nunes）辦公室擔任高階幕僚，並協助草擬備忘錄，指控美國聯邦調查局（FBI）與司法部對川普持有偏見。

而眼見艾思博遭拔官，昨天一早跟著辭職的國防部政策助理部長安德森（James Anderson），職位由塔達（Anthony Tata）遞補。塔達是退役的陸軍准將，曾稱歐巴馬是「恐怖分子首腦」。

美聯社報導，不久後，國防部負責情報事務的助理部長克南（Joseph Kernan）同樣辭職，改由柯恩-華特尼克（Ezra Cohen-Watnick）取代。

國防部人事大風吹，推升川普趕在白登明年1月20日就任前，履行各項未完成競選承諾的可能性，包括下令美軍全面撤出阿富汗。

民主黨籍聯邦眾議員、曾在歐巴馬政府擔任國防官員的史羅金（Elissa Slotkin），呼籲代理防長米勒將國安利益至於效忠川普之上，說米勒「窮盡一生奉獻的國家和軍隊，現在仰賴他做出正確的事」。