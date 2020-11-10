川普擬廢歐記健保 白轟：殘忍之舉 賀批：推翻人民意志

總統當選人白登(左)和副總統當選人賀錦麗10日批評川普政府試圖廢除歐記健保，白登更矢言上台後將擴大歐記健保。(Getty Images)

民主黨總統當選人白登 10日抨擊川普政府企圖在聯邦最高法院推翻「可負擔健保法」(ACA)，並稱這純粹是殘忍之舉，除了造成沒必要的分裂，也等於在新冠肺炎期間剝奪2000萬名美國 人的健保。

白登在德拉瓦州威明頓(Wilmington)指出：「我們必須清楚風險，川普政府言論所造成的後果並非學術研究或抽象概念；對許多美國人來說，這確實攸關生死。此話不誇張，千真萬確。」

ACA俗稱歐記健保 (Obamacare)，其中一大關鍵政策是美國人民須有健保，否則將面臨稅務懲罰；川普與國會2017年取消此罰款，並提告稱此條款違憲。最高法院10日展開辯論，大法官預計13日先私下初步表決，然後寫法律意見書，明年上半年可望宣布判決。

民主黨副總統當選人賀錦麗表示，此案「企圖公然推翻人民意志」，她強調白登競選時誓言捍衛歐記健保，並贏得美國史上最多選票，這是美國人民做出的選擇。

賀錦麗指出：「投給白登的每一張選票，都說明美國健康照護應為權利而非特權。白登的每一張選票都支持捍衛並擴大ACA，而非在全球大流行病期間將ACA撕毀。」

賀錦麗表示歐記健保有利婦女，包括禁止保險公司向婦女多收費或將懷孕當成預設條件，而且歐記健保還提供免費生育控制。

白登則指出，萬一歐記健保被推翻，數百萬名新冠肺炎生還者可能因此被標註曾染疫，使他們未來更難獲得平價健保。

白登承諾明年1月開始與國會合作，盡快實施健保政策，他的過渡團隊也開始列出相關細節；他表示健康照護是所有人的權利，「我們會極盡所能，緩解你和你家人的健康照護負擔。這將從ACA的基礎開始，大幅擴展健保項目與大膽降低健保費用。」