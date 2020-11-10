美台經濟對話20日在華府舉行 經部次長與克拉奇對談

美國國務次卿克拉奇（Keith Krach）本月20日將在美國舉行「美台經濟繁榮夥伴對話」（美台經濟商業對話）。 路透資料照片

美國 國務卿龐培歐10日宣布，國務院 主管經濟成長、能源與環境事務的次卿克拉奇（Keith Krach）本月20日將在美國舉行「美台經濟繁榮夥伴對話」（美台經濟商業對話）。

中華民國駐美代表蕭美琴表示，台灣 訪團規畫由經濟部次長陳正祺率團訪問華府，其他相關首長將以視訊方式參與；歡迎美台進行經濟繁榮夥伴對話。

龐培歐表示，對話意味著美台經濟關係強健，且持續發展；美國期待增加雙邊在各方面的合作，從安全可靠的供應鏈、5G安全，到公共衛生，以及更多。

龐培歐表示，這場對話將由美國在台協會（AIT）與駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）主辦，克拉奇將領導這項對話。

「美台經濟繁榮夥伴對話」就是「美台經濟與商業對話」，知情人士表示，雙邊在磋商過程中，發現「經濟繁榮夥伴對話」更能反應討論的議題和所涉及內容，因此更名。

中華民國總統蔡英文8月28日宣布開放美豬和美牛進口台灣，解除這項貿易限制；國務院助理國務卿史達偉8月31日宣布，美國和台灣將舉辦一場「經濟與商業對話」，並由克拉奇主持。

根據美國在台協會（AIT）當時的新聞稿，這場新的高階年度經濟對話將提供平台，深化美台在各項優先議題上的經濟連結，包括重新布局科技和醫療產品供應鏈、加強投資篩選和智慧財產權保護，以及擴大基礎設施和能源部門的合作。

台灣方面不少人期待，克拉奇9月17日到19日訪台弔唁前總統李登輝，也能舉行這場對話，最後並未實現。

克拉奇上月30日在一場電話簡報會，接受本報記者提問時，並未透露對話細節；他當時表示，自己近日訪台，是1979年以來的國務院最高層級官員，訪問目的是為了紀念李登輝。

克拉奇表示，美台雙方就數位、能源、基礎設施、半導體和供應鏈等很多領域，展開精彩的討論，他和台灣許多企業執行長會面，包括與台積電創辦人張忠謀共進晚餐。

克拉奇表示，雙方討論如何強化合作，美台正在多個領域都展開合作。

克拉奇也提到自己過去在矽谷工作，擔任通用汽車公司副總裁時，台灣一直是往來的好夥伴。

另外，台灣訪團團長陳正祺今年2月剛結束駐美代表處副代表任期，返台接任國貿局長，今年7月底，王美花升任經濟部長，陳正祺從國貿局升任經濟部政務次長；可說陳正祺對美的業務和溝通都相對熟悉順暢。