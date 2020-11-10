川普與福斯新聞、推特的愛恨情仇 牽動選後媒體板塊

位於紐約曼哈頓的新聞集團(News Corporation)總部，福斯新聞(Fox News)演播廳就在其中。(美聯社)

福斯新聞網(Fox News)是川普 總統最愛看也最常接受專訪的新聞頻道，但大選之夜卻搶先宣布民主黨候選人白登拿下「紅州」亞利桑納州。推特 是川普幾乎每天使用的社群網站，選前選後動輒以「散布不實消息」觸犯使用規定為由，對川普推文祭出限縮。華盛頓郵報指出，川普幕僚很早之前便討論著，一旦川普離開白宮 ，將扶植另一個新聞台與福斯互別苗頭，甚至不排除自創新聞頻道。在推特擁有8890萬追蹤粉絲卻頻吃閉門羹的川普，接下來是否帶槍投靠沒有言論尺度規範、葷腥不忌的右派社群媒體Parler，引起討論。

川普不但固定與福斯新聞晨間新聞節目「福斯與朋友」(Fox & Friends)電話連線，華盛頓郵報報導，三名知情人士指出，福斯挺川派重量級名嘴卡爾森(Tucker Carlson)、漢尼提(Sean Hannity)不僅都對川普連任選舉獻策，還指導川普應如何面對候選人辯論，也對川普是否應該舉行大型造勢活動提供意見。

保守派名嘴蘿拉‧殷格哈姆(Laura Ingraham)與法官出身的福斯節目主持人金妮‧皮洛(Jeanine Pirro) ，都是大選之夜白宮慶祝派對的受邀貴賓，當天晚間派對會場的大型電視螢幕，播放的是福斯新聞的開票特別報導。一名與會官員透露，到了晚間11時20分左右，福斯新聞在亞利桑納州開票只完成73%的情況下搶先宣告白登勝利，整場派對氣氛頓時僵住。

報導指出，川普暴怒之下要白宮官員立即要求福斯「把結果改掉」，白宮幕僚長梅多斯(Mark Meadows)打電話到福斯編輯台，先前一度離開白宮前往福斯集團(Fox Corp.)任職的川普助理希克斯(Hope Hicks)傳簡訊給福斯資深副總裁西亞(Raj Shah)，前白宮資深顧問凱莉安‧康威(Kellyanne Conway)打電話給福斯政治主播拜爾(Bret Baier)抱怨，川普女婿、白宮資深顧問庫許納(Jared Kushner)則直接打電話給福斯新聞集團大家長、澳洲梅體大亨梅鐸(Rupert Murdoch)。

不過，福斯民調小組主任米斯金(Arnon Mishkin)堅持專業判斷，福斯新聞一直到後來幾天，都不曾修正白登贏得亞利桑納州的報導。

儘管保守派名嘴長久以來全力挺川，川普與福斯新聞網的關係卻不是一路順遂，知情人士指出，問題就出在川普對於福斯的報導沉迷無法自拔。前白宮幕僚長凱利(John Kelly)在任期間常透助理吐苦水，信奉陰謀論、反對移民的福斯主播道布斯(Lou Dobbs)，在電視上的報導對普影響太大。一名前任官員則說，如果某些政策遭到福斯新聞檢討，隔天川普必定大發雷霆。

消息人士表示，過去幾個月來，川普在私下談話及推特發文都表示，遭到福斯「背叛」。把福斯視為「我的頻道」(my network)的川普私下說：「是我幫福斯創造高收視率，都是我的功勞。」大選日一早，川普致電「福斯與朋友」時大吐苦水，抱怨福斯竟轉播前總統歐巴馬在白登造勢大會上的演講。川普說，福斯今年大選報導與2016年「變得很不一樣了」。他也說，如果是以前，福斯新聞根本不會每當白登一開口說話，就立即實況轉播。

幕僚很早之前便討論著，一旦川普離開白宮，很可能支持另一個新聞台成長茁壯，以便與福斯抗衡，川普也可能自己創立新聞頻道。

大選日過後，挺川派福斯主播瑪莉亞‧巴爾帝羅默(Maria Bartiromo)5日在推特宣布，受不了推特濫權，將離開推特加入Parler。她也呼籲支持者跟進，離開推特，一起轉戰Parler。

「財星」(Fortune) 雜誌指出，Parler應用程式下載次數選後突然暴增，3日至8日期間便有超過100萬下載次數。Parler營運長沃爾尼克(Jeffrey Wernick)說，上周單周使用人次約450萬人，到了本周則已成長到800萬人。

如果大批支持者轉往Parler，川普動向如何，備受矚目。美國有線電視新聞網(CNN)政治評論員史特勒(Brian Stelter)10日指出，以目前網路人氣看來，推特如同公共廣場，Parler猶如小巷，川普短期內應該不會輕易放棄能對廣大網友發聲的推特舞台。