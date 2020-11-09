白登急組13人抗疫團隊 將投資250億生產疫苗

圖為美國總統川普上月在俄亥俄州的造勢活動，參加者沒有保持安全距離，許多人沒戴口罩。（Getty Images）

路透彙整的數據顯示，美國 8日成為全球第一個新冠病毒確診病例突破1000萬的國家，全球確診病例突破5000萬大關。美國總統當選人白登 已經將防疫列為最優先施政項目，9日宣布將成立一個由13名專家組成的防疫小組以對抗疫情。他還承諾投資逾250億美元生產疫苗 ，免費讓所有美國民眾接種。

美國過去十天通報約100萬例病例，7日通報破紀錄的13萬多例，過去七天有四天單日確診破十萬，且各地新增病例都在上升。

•13人小組包含醫師、公衛專家

正在準備政權交接與組閣作業的白登，9日成立一個防疫專家小組。這個小組主要由醫師和公共衛生專家組成，他們將與白登、當選副總統賀錦麗和交接小組合作，共同制定抑制這個病毒所需的公衛和經濟政策。這個任務小組面臨著艱鉅的任務，要弄清如何執行白登提出的政策，包括確定疫苗分發的供應鏈問題和增加測試。

這個防疫任務小組共13人，將由美國公共衛生局前局長莫西、美國食品藥物管理局前局長凱斯勒，以及耶魯大學公衛教授努涅斯─史密斯共同領軍。莫西與凱斯勒在過去數月都為白登提供疫情相關的建言，該工作小組9日將向白登與賀錦麗做簡報。

•投資250億美元生產疫苗

白登還承諾投資逾250億美元，生產與免費發送疫苗給全體美國民眾。他說，新政府將公開提供任何已獲核准疫苗的臨床數據。白登陣營也承諾要讓新冠肺炎的治療與藥物價格更親民。

在白登準備加強防疫之際，美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）九日表示，大規模研究的初步數據顯示，該公司研發的試驗疫苗抵禦新冠病毒效果超過九成。

•輝瑞明年底能供13億人施打

輝瑞在美國、德國、巴西等地針對4萬3000多名志願者進行測試，發現注射兩劑疫苗七天後就可產生免疫力，不但效果達九成，且沒有安全問題。輝瑞表示將在本月底申請美國食藥局緊急批准上市，年底前可生產5000萬劑，明年底能提供13億人施打。

疫苗若順利上市，將有助於白登的防疫計畫。另外，白登也將與國會兩黨議員討論新紓困方案，民主黨議員呼籲川普能支持在白登於明年1月20日宣誓就職前，就推出一套疫情紓困方案。

白登表示，他的職責是抑制疫情、重建經濟，讓民眾擴大獲得醫療照護，並恢復兩黨合作精神。