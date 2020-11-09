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參院多數黨領袖麥康諾挺川普：他有權挑戰結果

參院多數黨領袖麥康諾挺川普：他有權挑戰結果

編譯季晶晶／綜合外電
美國參議院多數黨領袖麥康諾支持川普拒絕承認敗選。(美聯社)
美國參議院多數黨領袖麥康諾支持川普拒絕承認敗選。(美聯社)

美國參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）9日支持川普拒絕承認敗選，指川普有「百分之百的權利」挑戰選舉結果。這是自民主黨籍候選人白登被宣告勝選以來，麥康諾首次公開發表講話，他恭賀贏得參院和眾院席位的共和黨同志，但口氣一轉強調，總統選舉僅為「初步」結果--僅管國會和總統選舉都基於同樣的選票--且抨擊民主黨人要求川普接受此一結果。他說：「川普100%有權調查有關違規行為的指控，並權衡他的法律選項。我們別聽那些花了四年時間拒絕接受上次選舉有效性的人說教，要求總統應該如何立即、心悅誠服地接受初步的選舉結果。」麥康諾沒有反駁川普無根據聲稱選舉遭到竊取，反而為川普誓言在關鍵搖擺州興訟背書。他指出，還沒有任何一個州完成對總統選舉結果的認證核實，同時指出共和黨在原本預期會輸的參院和眾院席位角逐中獲勝。美聯社和各大電視網基於開票情況判定白登勝選。但直至各州認證，票數仍屬初步結果。選舉人團將在12月投票，而最終結果1月會在國會宣布。目前，共和黨裡幾乎沒人和川普割袍斷義，部分原因是擔心激怒核心選民，尤其是喬治亞的兩席參議員都要再辦決選，對維持共和黨參院多數黨地位至關重要。資深共和黨人表示，直到川普的訴訟獲得解決為止，白登不該由新聞媒體宣告勝選。眾院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）說：「這次總統大選，我們需要確保每張合法選票都被計入，每場重新計票都能完成，每項法律挑戰都獲聆訊。那時，也只有那時，美國會決定誰贏得這場選舉。」麥康諾說他相信，這個過程會得到結論，美國司法和政治體系能「解決任何重新計票或訴訟」，以便在就職日實現和平的政權交接。

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