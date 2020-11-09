美國確診破千萬非最糟？白登：可能還會有20萬人喪生

民主黨總統當選人白登認為疫情最糟的情況還在後頭。美聯社

全美新冠疫情 確診人數超過1000萬，平均日增10萬人，疫苗 研發9日有了好消息，民主黨總統當選人白登 9日舉行記者會表示，疫苗就算批准，也來不及在未來幾個月內廣泛使用，他認為疫情最糟的情況還在後頭，目前有將近24萬人死亡，未來幾個月內可能還會再失去20萬條性命。

製藥大廠輝瑞（Pfizer）9日表示，新疫苗將可能有9成功效預防新冠，該公司正在申請，希望未來幾個月獲得食品藥物管理局（FDA）的緊急使用許可。

白登說，FDA的審查過程必須完全透明，讓人民放心使用；即便疫苗批准，也不會在未來幾個月內被就廣發全國，美國仍然面臨黑暗冬天，每天有近千名國人死亡；根據預測，未來幾個月內，在疫苗廣發之前，可能還會有20萬人感染新冠喪生。

除了疫苗普及，白登說，口罩是對抗疫情最有力的武器。

「口罩不是政治表態...戴口罩的目標，是要讓所有人回到正常生活。」白登講到此處，拿起手上的淺藍色口罩揮舞，呼籲民眾戴上口罩阻止疫情蔓延，副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）人就站在一旁，也戴著口罩。

白登在7日勝選演說時提到，9日就會公布他的新冠疫情諮詢委員會，作為政權交接的重要工作，目標為就任總統首日就有應對疫情的行動藍圖。

美聯社報導，白登的諮詢委員會成員將由前公衛署長穆西（Vivek Murthy）、前FDA局長柯斯樂（David Kessler）和耶魯大學公衛專家公衛教授努涅斯-史密斯（ Marcella Nunez-Smith）領軍，他們將擬定新冠肺炎應對計畫，轉化為白登明年1月宣誓就職後，立即可用的行動藍圖。

白登說，諮詢委員會工作重點，在基於科學基礎上提供建議，並以關懷國人為核心；對策包括病毒測試、追蹤接觸史，讓高危險群優先接種疫苗，並為小企業、學校等單位提供必要資源，在大流行期間依然能安全有效運作，保護大眾。

白登也提到，他還會隨著數據更新，不斷調整對策，並與各地州長合作，從社區開始對抗病毒。

白登說，選舉已經結束，他與賀錦麗就任第一天，就會為全民服務，疫苗開發後，將讓所有人都能得到「公平、有效且免費」的疫苗，；但白登並未說明，是否與美國總統川普團隊展開交接，尤其是應對疫情的工作。

在發表10分鐘談話結束後，白登並未接受記者提問就離開，隨行記者轉述，白登與賀錦麗將與諮詢委員會成員開會。