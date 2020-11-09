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選後開鍘 川普推特開除國防部長艾思博

自知是川普眼中釘 國防部長艾思博有丟官心理準備

記者顏伶如／綜合報導
艾思博自知自己是川普眼中釘，選後將遭秋後算帳，早已備妥辭呈。美聯社檔案照
艾思博自知自己是川普眼中釘，選後將遭秋後算帳，早已備妥辭呈。美聯社檔案照

川普總統9日在推特宣布任命國家反恐中心主任米勒(Christopher Miller)為代理國防部長，意味國防部長艾思博(Mark Esper)已被炒魷魚。事實上，艾思博早有心理準備，自知自己是川普眼中釘，選後將遭秋後算帳，已備妥辭呈。

CNBC新聞頻道分析，艾思博今年6月間對媒體的談話，為自己的丟官之路再添危機。艾思博對記者表示，並不贊成川普引用源於1807年的暴亂法(Insurrection Act)對付全國各地的抗議群眾。隨著「黑人的命也是命」社運抗爭在各地蔓延，越來越多民眾走上街頭抗議警察暴力、種族不公，川普開始出重手，出動軍隊鎮壓示威群眾。

艾思博在談話中說道，反對援引暴亂法並不只是基於國防部長身份，還以前任軍人、前任國民兵成員的身份，「動用部隊武力扮演執法機關角色，應該保留為最後選項而已，而且只能在極度急迫的情況下使用，我們目前的處境並非如此」。

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就在艾思博對媒體明確表態的數小時候，白宮發言人麥肯內尼(Kayleigh McEnany)則說，川普擁有「唯一權力」動用軍隊。被問到川普是否不滿艾思博時，她則回答：「目前艾思博還是國防部長，如果總統對他失去信心，我們日後就會知道。」

原為陸軍司令的艾思博，2019年6月出任國防部長。川普上台後第一任國防部長馬提斯(James Mattis)辭職之後，遺缺一度由代理國防部長夏納翰(Patrick Shanahan)暫代。

國家廣播公司(NBC)上周報導，國防官員透露，艾思博已經把辭呈準備好，因為他知道自己在選後肯定會被川普踢走。消息人士指出，艾思博在烏紗帽即將摘下的時刻，最近與國會議員積極配合，草擬法案準備把「南方邦聯」(Confederate)領袖人物的名字從軍事設施名稱移除。

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