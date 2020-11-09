最高法院周二辯論歐記健保存廢 巴瑞克態度受矚目

最高法院周二將透過電話會議對歐記健保存廢展開口語辯論，選前剛通過任命的新科大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)態度如何，備受矚目。(美聯社)

包括德州在內等18個「紅州」提出的推翻「可負擔健保法」(Affordable Care Act)訴訟，最高法院周二將透過電話會議展開口語辯論，明春之前將宣布裁定。保守派大法官 已居多數的情況下，選前剛通過任命的新科大法官巴瑞特 (Amy Coney Barrett)態度如何，備受矚目。國家廣播公司(NBC)分析，就算「個人強制納保」(individual mandate)條款被認定違憲，大法官仍須決定是否全面廢除整套歐記健保 ，或同意讓刪除條款之後的法案繼續存在。

一般預料，紅州認為「個人強制納保」條款不符憲法精神的訴訟主張，將獲得巴瑞特支持。2017年，巴瑞特曾在一篇法律評析中指出，首席大法官羅伯茲(John Roberts)的意見已經把「可負擔健保法」推到「無法以合理手段挽救這項條款」的地步。

共和黨執政的「紅州」代表向法院指出，國會制定「可負擔健保法」是以整套法案做為考量，一旦「個人強制納保」條款被刪除，整套法案自然隨之崩解。

民主黨執政的「藍州」則辯稱，刪除條款後的歐記健保能否存在，必須追溯當初國會的立法初衷，而這個問題的答案早在2017年就已出現，當時共和黨居多數的國會修改條款，將未保險者扣稅罰責降為零，但讓歐記健保持續存在。

「可負擔健保法」上一次面臨最高法院考驗是在2012年，當時以5票對4票表決結果過關。羅伯茲主筆的多數意見書指出，「個人強制納保」是國會合法行使徵稅權限。

華府上訴律師馬丁尼茲(Roman Martinez)指出，以目前情勢看來，「藍州」論述較有說服力。他分析，從歷史角度來看，很明顯可以知道國會傾向同意讓「可負擔健保法」帶著已經失去效力的條款繼續存在。

前任司法部法務長助理薩哈爾斯基(Nicole Saharsky)則說，新冠病毒疫情將在大法官考量當中扮演重要因素，因為美國處於疫情期間，「而條款似乎多年以來都運作良好」。