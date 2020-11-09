白登發表「勝選感言」…支持川普勢力將會「鳥獸散」？

白登在川普總統「拒絕自承敗選」的史無前例狀態下，向全美國發表「勝選演說」。（歐新社）

「大勢已定，白登 當選！」美國 時間7日中午，包括Fox News與CNN與各大新聞媒體的選戰通報系統，同步宣布大選的勝敗結果已確定——即將年滿78歲的民主黨候選人，白登（Joe Biden），已篤定當選為第46任美國總統。同日稍晚，白登也與副手賀錦麗（Kamala Harris） 在德拉瓦州的競選本部，在川普 總統「拒絕自承敗選」的史無前例狀態下，向全美國發表「勝選演說」；至於鬱悶的總統川普（Donald Trump）收到消息時，人正在維吉尼亞州打高爾夫球，除了簡短發出推文「不服敗選」，川普也緊急趕回白宮加緊準備驗票與選舉無效等救濟訴訟。

然而目前除了G7各國領袖——包括新聞出來10分鐘內，就推文「搶頭香」恭喜白登的加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）——全都公開向「白登當選」祝福致意；就連保守派的旗幟媒體Fox News也以「美國第46任總統」來形容白登，甚至福音教會都發出宣道安撫信要大家心情氣和地「為白登禱告！接受上帝的安排」，白宮內部亦對Fox透露：「川普雖然還是要提告，但若確定無望...他仍會理性和平地開始政權交接。」

白登「勝選」美主流媒體公告

白登的「勝選確定」是由美國各大主流媒體——包括採用不同選情追蹤系統的Fox News、CNN與其他三大電視新聞網——於美東時間7日中午「同步公告」。其判斷依據，主要是認為白登在賓州、內華達的領先優勢「已不可能讓川普有效逆轉」，因此各家政治光譜立場不一的大型新聞聯播網，才會在相互確認與照會後，同步且謹慎地宣布：民主黨贏了，白登將成為第46任美國總統。

媒體公告總統當選消息出爐的當下，白登人正在德拉瓦州老家。圖為他選前競選。（美聯社）

消息出爐的當下，白登人正在德拉瓦州老家；近日情緒低迷，且不斷指控「民主黨要偷走選舉」但卻無法提出關鍵指控事證的現任總統川普，則獨自一人跑到維吉尼亞州打他最愛的高爾夫球，直到白登當選的新聞出爐後，川普才一臉鐵青的搭上專機返回白宮指揮坐鎮。

媒體公告總統當選消息出爐的當下，川普在維吉尼亞州打高球，白登當選的新聞出爐後，才一臉鐵青的搭上專機返回白宮指揮坐鎮。（美聯社）

川普在回白宮的路上，先後發出了幾項「拒絕承認敗選」的宣示性推文。其主要的反攻策略，主要著重在以賓州為首的「投票開票過程存在『待檢驗瑕疵』」，因此媒體與白登陣營現在在的「勝選通告」言之過早，川普自己還有機會成為最後贏家：

「是我贏了這場選舉！我大勝大到爆啦！」

川普「不認輸」沒有向對手致意

然而回到白宮之後，川普就進入休息狀態。直到7日晚間10點，白登在德拉瓦州競選總部自行發表「勝選演說」之前，川普都沒有再發表推文、也沒有主動向對手團隊接觸表態。因此，儘管跨光譜的美國媒體都確認已經當選，但白登的勝選感言卻史無前例地沒有收到對手恭賀致意，或依照政治慣例風度承認敗選（2016年的希拉蕊，敗選當夜沒有照慣例發表敗選感言，但有致電川普本人恭喜競選對手勝利）。

勝選感言中，將成為美國史上第一位女性副總統的賀錦麗，首先上台感謝致詞。（Getty Images）

勝選感言中，擔任副手——同時也將成為美國史上第一位女性副總統的賀錦麗——首先上台感謝致詞。個人具備多重族裔與移民二代背景的她，不僅特別強調了非裔美國選民對於政治的期待；更特別提到了自己從印度求學而來移民的已故母親，「媽媽當初踏上美國土地時，可能沒有想到自己的女兒也會有這樣的一天...但這就是美國，我們要重新告訴世界『美國是希望無窮、可能無限的夢想之地』！」

「無窮機會與可能性」是白登與賀錦麗勝選感言的關鍵題眼，但隨後小跑步上台且精神抖擻的白登，也相當老派與遵守傳統風度地，強調「選後和解與重新啟動」的重要性：

「我們不要再把政治對手視作敵人，他們不是，他們也是美國人，這將是團結、和解與重建的開始...讓我們給彼此一個『機會』。」

比較特別的是，白登的勝選演講雖重新講到：「我的政府不會再分共和黨州（Red State）、民主黨州（Blue State）...因為我們就該是團結的美利堅合眾國（United States）。」但演說全文中，卻一次沒有提到「川普的名字」——此舉基本上繞過了「川普還不承認敗選」的政治尷尬，也盡最大程度迴避了控訴情緒、阻止雙方支持者再受刺激。

各國領袖 陸續發政治祝賀

政治祝賀由世界各國領導人發出——其中作為美國北鄰，且曾與川普多次發生政治摩擦的加拿大總理杜魯多，已近乎同步的誇張速度，於美國媒體聯合公布「白登勝選」的10分鐘內，向白登手刀發出了「恭喜當選」的公開祝賀。

之後，G7的各國領導人——從與川普關係緊張的德國總理梅克爾、被戲稱為「川普複製人」的英國首相強森、一開始自稱是川普靈魂好友結果後來還是翻臉的法國總統馬克宏...以及剛剛上任不久的日本首相菅義偉——也都陸續發出對白登勝選的賀電。

除此之外，川普的支持大本營——美國基督教福音教派——也由美國最大的教會網路「美南浸信會」的挺川明星牧師傑佛瑞斯（Robert Jeffress），透過Fox News發出了安撫與致賀信，公開認可白登的當選，並呼籲基督徒接受結果，「如果白登總統成功了，美國也就成功了。讓我們為白登禱告，也為美利堅合眾國禱告。」

福音教派 發出安撫致賀信

傑佛瑞斯牧師的發言，在教會影響很深的美國保守派政治中，具有相當重要的指標意義——因為傑佛瑞斯過往一直是「鋼鐵川粉」，除了強力盛讚川普「是上帝選擇之人」外；去年底川普彈劾案時，傑佛瑞斯更緊張表示：「川普是上帝降下的總統...如果民主黨人真的成功把總統踢出白宮（指當時的彈劾案），我很擔心會對這個國家造成像『內戰』一樣永遠無法療癒的傷害。」

在確認拜登超越當選門檻後，德國明鏡週刊也很快地上傳了新版的經典封面，期待並祝福美國能重建團結。（取材自明鏡週刊）

不過後來川普彈劾案被共和黨掌握的參議院護航封殺，傑佛瑞斯牧師也在本回選後恢復了「政教分離」的正常情緒。他並以自己與川普總統的一場對話小故事，來安撫人心惶惶的川粉與共和黨支持者。

傑佛瑞斯表示，他曾和2016選舉中的川普共進漢堡，並告訴他「上帝對你有偉大的計畫，他的旨意會讓你當上美國總統」。但困惑的川普卻反問：「所以上帝也曾經對歐巴這樣說嗎？歐巴馬當成這樣，也是上帝的旨意嗎？」

「歐巴馬也是上帝選擇之人呦！」傑佛瑞斯牧師說到，他並引用聖經《但以理書》第二章第21節的經文：「他改變時候、日期，『廢王，立王』，將智慧賜與智慧人，將知識賜與聰明人。」而4年之後，這段話也同樣適用於白登——一切都是上帝的安排。

福音教派的傳道說法，當然有其文化與教會背景；但就非美國基督徒的國際觀察而言，無論是美國跨派系媒體、美國一級國際盟友、還是美國基督教福音教派明星傳道者的選後發言，基本上都已經確認了2020大選的結局基調：「白登確實贏了！無論當前的選戰後續還有怎樣的訴訟規畫與法律戰進程，都已不足以逆轉白登即將成為美國總統的趨勢...無論川普本人願不願意，主流保守派都要進入『後川普時代』的和解、療傷與應對新政府的下一個時代。」

「我贏了7100萬張『有效選票』，這是史上連任總統的最高得票數字啦！」

這是川普在白登「勝選之夜」中的最後公開發言。但接下來呢？曾經與川普過從甚密，並成為美國保守派權威媒體的Fox News表示：「川普團隊仍堅持要以賓州為主，全面發動驗票訴訟...但他的立場已經開始從『否認期』進入『快要接受』的過渡狀態。」

川營主戰派 想推翻民主黨勝利

白宮方面向Fox表示，川普團隊仍將就選戰訴訟評估勝率，但如果當前的訴訟提告——特別是賓州的費城選票——都被州立法院駁回，那麼川普可能「提前放棄掙扎」，並主動補上敗選感言並展開政權交接程序，「讓選舉中的激情政治，回到美國政治風度的團結傳統中！」

不過此一消息並沒有具名來源。根據英國金融時報與法新社的說法：以川普兩個兒子、前紐約市長朱利安尼為首的「主戰派」，仍期待能拖著共和黨黨團「一起決戰推翻民主黨的勝利」，甚至開始預備點名公審「共和黨內對川普不夠忠誠的『背叛者』」（以2024大熱門，前美國駐聯合國大使Nikki Haley為最被攻擊的對象之一）；但選戰幕僚團隊則大多對於勝利前景表達悲觀，氣氛開始鳥獸散。

民主黨贏了，白登將成為第46任美國總統。（路透）

但值得注意的是，共和黨內的幾個中生代新星——德州參議員克魯茲（Ted Cruz） 與佛州參議員盧比奧（Marco Rubio）——這幾個曾經與川普競爭2016總統提名，但之後與總統本人保持著微妙護航距離的實力派人物，一方面仍積極主張「共和黨有權在賓州驗票，檢驗選舉中的爭議問題」，但兩人的社群已不再呼應總統本人「偷竊選舉」的激烈指控，並將戰場鎖定在喬治亞州明年1月的「參議員選舉第二回合投票」，全力力阻民主黨取得國會參院的優勢與完全執政地位。

儘管輸掉選戰的結果已成定局，但川普仍贏得了7100萬張美國選票——雖然這仍落後白登7500萬張「史上最高得票」，卻也是超過歐巴馬紀錄的「美國史上第二高」——因此要如何保存之後的聲量與政治影響力，無論是川普、共和黨，或是白登新政府，目前仍在微妙的多方試探與部署中。