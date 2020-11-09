川普推文可解開束縛？推特：卸任後就不再有特別防範

川普總統熱愛用推特發表政策與立場。圖為川普6月18日在白宮舉行圓桌會議時在使用手機。（路透資料照片）

社群媒體推特 公司（Twitter Inc.）本周證實，美國民主黨總統候選人白登（Joe Biden）勝選並於明年1月20日上任後，總統川普 的推文將與其他用戶一樣受到推特規範，不再有特別防範。

路透報導，推特會對「世界領袖」一些違反規定的推文標註「公共利益」警語，否則就會刪文。政治候選人、當選人或政府官員的這類推文會被隱藏，同時附上警語，推特採取行動是要限制這些發文的能見度。

不過這家公司表示，這項防範措施不適用卸任的官員。

推特發言人在聲明中說：「這個政策架構適用現任世界領袖和競選公職的候選人，不再具有這些身分的一般公民不適用。」

川普推特帳號@realDonaldTrump上有多則推文已被推特加註警語和標示，包括3日大選後毫無根據地指控選舉舞弊的相關推文。川普5月推文違反推特對於「讚頌暴力」的規定時，推特將推文隱藏，同時標示「推特已判定讓人們繼續存取該推文可能符合公共利益」。

然而，根據社群網站臉書 （Facebook）政策，白登明年元月就職後，川普的發文似乎也不再具有豁免權，將會受到臉書第3方事實查核合作夥伴的檢視。

臉書網路政策顯示，政治人物的定義是競選公職的候選人、現任官員與獲任命的內閣人員，以及各政黨和他們的領袖，而政治人物的發文可免受事實查核。

此外，「曾競選公職的候選人或前官員仍涵蓋在我們第三方事實查核計畫中」。

路透詢問臉書將如何對待川普的帳號，但臉書尚未回應。

美國媒體昨天報導，白登預估已拿下賓州，累計選舉人票數超越270張當選門檻。共和黨籍的川普未承認敗選，誓言對結果提出法律挑戰。