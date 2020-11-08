川普下一步…當政論名嘴、賣名字海撈錢？

川普總統連任失利，外界好奇他的下一步動向。（美聯社）

儘管現任美國總統川普 迄今拒絕承認他在大選中敗選，不過美國媒體已幫他想好出路。紐約時報指出，川普在擔任總統期間一直抱怨擔任公職導致他損失數十億美元，現在，他可面對要振興自家企業業績的挑戰，與此同時，重返電視圈也頗具吸引力，甚至以政論名嘴的角色重返螢光幕，也不排除再投入2024年大選。

川普的稅務紀錄顯示出財務面臨壓力的跡象。川普曾表示，在他擔任總統任內，已損失數十億美元收入，川普的長子也說，家族企業全球錯失數十筆的可能交易。

紐時指出，川普連任失利後，可能尋求重返回到電視螢光幕前，此前，這曾是份獲利豐厚的職業。川普從2004年到2015年間曾主持14季實境秀節目「誰是接班人」（The Apprentice）。

此外，川普的家族企業也將可自由在海外尋求擴張，在川普2016年勝選之前，他的海外飯店與高爾夫球俱樂部事業曾推動整個事業成長。

紐時指出，川普集團要賺錢最快的方式，是啟動它的國際交易機器，把「川普」名字授權給飯店或豪宅等建案計畫。

當川普在2017年入主白宮 時，川普集團主管曾表示，該公司已放棄超過20多個類似上述的品牌授權交易，包括在中國、以色列和南美洲市場。在川普即將離開白宮之際，他的名字在某些國家依然受歡迎，且川普的品牌名號人盡皆知。

品牌名稱授權交易對川普集團來說，大致是無風險的，因為不需要資金投資，而且至少在初期，一年可進帳50萬至100萬美元。不過這類收益通常會隨著建案一戶戶賣出而下滑，除非川普集團此前有簽訂管理物業的合約。

然而，川普集團依然面臨法律檢視。雖然國會可能不再聚焦川普的企業活動，但紐約的檢察官將持續進行調查，包括曼哈頓地方檢察官辦公室正在調查川普和其集團涉及一系列可能的金融犯罪，同時正在調查他的納稅申報。

此外，川普很有可能再投入2024年美國總統大選 。紐時指出，川普最近曾私下透露2024年再選的想法。不過，這種可能性將讓川普的事業在未來數年內保持低調，至少在中國大陸等國，避免引發道德與法律衝突。

川普的長子小唐納（Donald Trump Jr）和長女伊凡卡（Ivanka Trump）未來也可能投身政治，甚至有意參選總統。

最後，別忘了川普熱愛電視。川普早在入主白宮前，就已將部分事業的管理交給兒女。現在川普即將重返民間，是否會調整自己在家族企業中的角色，或是何去何從，是外界關注的話題。親近川普的人表示，有別於以往實境秀主持人的角色，川普可能會以政治名嘴或其他角色重返電視螢光幕前。