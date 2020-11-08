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白登與習近平是「老友」 曾說「不能給習添麻煩」

特派記者陳言喬／北京報導
中國國家主席習近平（左）2012年2月以國家副主席身分訪問美國時，時任副總統的白登（右）全程陪同，兩人在洛杉磯開會時，還一起吃巧克力。（中新網資料照）
中國國家主席習近平（左）2012年2月以國家副主席身分訪問美國時，時任副總統的白登（右）全程陪同，兩人在洛杉磯開會時，還一起吃巧克力。（中新網資料照）

儘管中國國家主席習近平仍未致電祝賀美國總統當選人白登，但兩人過去互動多次，有部分私人交情。據公開報導，從2011年8月到2017年1月，習近平與白登至少見過四次面，還曾在洛杉磯一起開會、一起吃巧克力。

2011年8月，白登作為歐巴馬政府的副總統身分訪問北京，當時擔任中國國家副主席的習近平全程陪同，兩人還一起到北京國家奧林匹克中心觀看兩國大學男子籃球友誼賽，並一起到四川都江堰參訪。

2012年2月，習近平率領多名省長回訪美國，白登也是全程陪同，兩人在洛杉磯中美省州長會議上，白登拿起夏威夷州長帶來的巧克力遞給身邊的習近平，兩人一起吃巧克力，氣氛融洽歡樂。

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2013年12月初，白登訪問中日韓三國。當年11月，中國設立東海防空識別區，引發日本抗議。白登先訪問日本，日本首相安倍欲與白登發表「聯合聲明」，希望美國贊同日本主張「中國必須撤回防空識別區」的要求，但白登沒有同意，認為沒有必要去刺激中國，最後只同意使用「不能默認中國設立防空識別區」的曖昧辭彙來回應日本。

當時中國網引述日本媒體報導稱，白登12月3日上午會見在野的日本民主黨主席海江田萬里時，悄悄說透露了自己的心跡：「習近平主席正處於事業起步的艱難時期，我不能給他添麻煩」（習近平於2013年3月成為中國國家主席）。

中國外交界充分肯定白登2013年12月的訪華之旅，稱許白登延續中美高層對話頻密化、靈活化、機制化的趨勢，也意在承接下一年兩國關係的發展，反映出中美新型大國關係日趨成熟。

但2017年1月川普上台後，中美關係急轉直下，如今美國朝野對抗中國已是共識，儘管習近平與白登有交情，白登未來能否全面和緩美中緊張關係，中國官方與學界仍在觀察。

2011年8月時為美國副總統的白登（左）首訪中國，時為中國國家副主席的習近平（右...
2011年8月時為美國副總統的白登（左）首訪中國，時為中國國家副主席的習近平（右）在北京人民大會堂為他舉行歡迎儀式。（新華網資料照）
白登（左）在2011年8月首訪中國，習近平全程陪同，兩人一起到四川都江堰參觀。（...
白登（左）在2011年8月首訪中國，習近平全程陪同，兩人一起到四川都江堰參觀。（中新網）

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