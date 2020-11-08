犀利副手 賀錦麗將扮白宮黑臉？

美國民主黨副總統當選人賀錦麗有印度血統，其外公故鄉印度坦米爾納都邦清奈南部村落民眾八日歡慶她勝選。（美聯社）

美國副總統當選人賀錦麗 將在白登 政府內扮演何種角色，有待觀察；其直言敢說，與總統當選人白登「好好先生」的態度迥異，雖然許多進步派民主黨人質疑她不一定會是盟友，但她卻能扮演提醒白登別輕易妥協的角色，未來或在白登政府中「扮黑臉」。

白登「就任時」將年滿78歲，成為美國最年長的總統，刷新川普 2017年就任時71歲的紀錄，這使得賀錦麗的角色更吃重。

賀錦麗在選舉期間唯一一場副總統辯論會上，即展現有別於副總統潘斯替川普撐場的方式，從頭到尾對川普政府的攻擊都比白登還強烈。

對批評白宮抗疫不力方面，賀錦麗一針見血的說：「1月28日，潘斯和川普就被告知疫情的本質，他們知而不報」；她接著將砲口轉向潘斯指出：「你若是尊重美國人民，就該告訴他們真相。」

鑑觀歷史，前總統小布希的副總統錢尼在外交事務上扮演要角，甚至有人說他的影響力太大；白登作為歐巴馬的副手，監督振興經濟法案，並時時成為作困難決定的定奪者；川普的白宮則與近代政府大不相同，政治決策過程缺乏一致性，但潘斯仍領導政府內部合作，甚至籌畫重返月球任務。

賀錦麗曾任檢察官，且是重要的民主黨非裔代表，可能在刑事與司法改革上被賦予重任；她的選區涵蓋矽谷大型科技企業，她與科技界的關係密切。

動態關係或能看出端倪，白登擔任歐巴馬副手時，在國會扮演與共和黨的溝通橋樑；賀錦麗的角色可能與白登相反，她在國會聽證會上以檢察官的姿態犀利提問，高談闊論又能一針見血。

白登上任時已比27位總統還長壽，比小羅斯福總統年長14歲，也比詹森總統大13歲。1981年就任的雷根與副總統老布希差13歲；川普和潘斯之間也差了13歲；而56歲的賀錦麗和白登年差22歲，輔佐白登之際，責任更形重大。