川普陣營尷尬了...在情色用品店隔壁停車場辦爆料記者會

川普 總統連任選舉失利，執政四年出現尷尬場景，畫面是費城 一間園藝行的停車場，隔壁是成人情色用品店，對面是殯葬服務業者的火葬場。川普總統7日上午11時於推特發文宣布，私人律師朱利安尼將舉行選舉舞弊爆料記者會，地點在費城的「四季」(Four Seasons)，就在媒體記者準備前往四季大飯店的同時，川普刪除推文，稍後修正發布地點為費城的「四季園藝行」(Four Seasons Landscaping)。

費城四季全面園藝行(Four Seasons Total Landscaping.)與費城四季大飯店相隔約半小時車程，不少媒體抵達地點當場傻眼：隔壁是販賣性愛玩具及提供情色表演的成人商店，對面則是私人殯葬服務業的火葬場。朱利安尼的記者會就在費城四季園藝行停車場露天舉行，一張張川普競選貼紙就貼在園藝行車庫捲門上。

費城四季大飯店(Four Seasons Hotel Philadelphia)的一則簡短澄清，更讓川普陣營顯得面子掛不住。費城四季大飯店7日在推特發文，鄭重說明川普記者會並非四季飯店舉行，而在「與四季飯店並無關係的四季全面園藝行」。

原本要指控川普勝利遭到偷竊的爆料記者會，頓時成為網路笑話，各種冷嘲熱諷與梗圖在推特瘋傳。紐約時報報導分析，川普陣營記者會地點大搞烏龍，問題不是出在場地訂錯，而出在「電話溝通落差」，幕僚明確告知川普，記者會舉行地點是四季園藝行，而川普卻誤會，以為是在四季大飯店。

不過，不少政治觀察家指出，四季園藝行與四季大飯店的對比，十足反映川普執政團隊四年來的缺乏專業與雜亂無章，全面健保改革、美國南境要蓋起橫跨多州圍牆且由墨西哥付錢等承諾紛紛落空，同時也讓人看出朱利安尼領軍的律師軍團，水準究竟為何。

開票結果不如預期的情況下，消息人士傳出，川普女婿庫許納積極尋覓一位向前總統小布希 幕僚長貝克(James Baker)一樣的強棒，為大選日結束後的川普選舉訴訟操盤。小布希2000年能一路打到最高法院的訴訟中勝出當選總統，貝克在官司戰幕後運籌帷幄，功不可沒。

可惜事與願違，庫許納沒有找到貝克率領的夢幻組合，川普選舉訴訟是由跟川普私交甚篤、一再散布選舉陰謀論的朱利安尼負責，外加佛州檢察長邦迪(Pam Bondi)與競選顧問李萬度斯基(Corey Lewandowski)。

貝克日前接受紐約時報專訪時則打臉川普團隊說，當年小布希在佛州的選舉訴訟與目前川普團隊狀況兩者如同天壤之別：「我們從沒要求過停止計票。」

朱利安尼等人在四季全面園藝行停車場開始對媒體發表談話後不久，採訪記者突然一個個收拾物品匆匆離開，因為各大主流媒體都已經報導白登勝選了。