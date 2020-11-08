默然以對vs.鬆一口氣 川普敗選國際反應兩樣情

川普政府盟友、沙國王儲穆罕默德．沙爾曼(圖左)對美國選舉結果迄今未發表言論。美聯社檔案照

美國 媒體預計民主黨總統候選人白登 將成為下屆白宮主人。過去4年與總統川普 交好的國際領袖，有的保持靜默，有的趕忙恭喜；川普的死對頭和美國的歐洲老盟友則是鬆了一口氣。

路透社報導，川普的中東政策與強硬反伊朗的態度，獲得利雅德（Riyadh）政府支持。在白登（Joe Biden）勝選後，沙烏地阿拉伯比起其他阿拉伯國家可能失去更多。沙國實質統治者、王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）先前暖心恭賀坦尚尼亞總統連任，卻好幾小時沒對美國選舉結果作聲。

沙國因為記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）被謀殺、涉入葉門戰爭與拘捕女權活動人士，人權紀錄面臨國際排山倒海的批評。穆罕默德．沙爾曼與川普之間緊密的私人關係則提供了重要緩衝。

現在這些問題可能變成白登與沙國這個重要石油出口國暨美國武器買家之間的摩擦點。

同樣保持沉默的，還包括巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。儘管美國的傳統是承認媒體預測的選舉結果，波索納洛為了表明對川普忠誠，尚未向白登發賀電祝賀他獲勝，與歐洲和南美洲在內的其他世界領袖背道而馳。

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）雖恭賀白登勝選，但這次大選結果可能讓他與華府的關係變複雜。民粹派的奧班曾指控美國民主黨抱持「道德帝國主義」。他於9月時曾說，未對白登勝選進行準備。

奧班在2010年就任後，曾與美國前總統歐巴馬（Barack Obama）政府有過衝突，因為批評者形容奧班政府侵蝕民主價值。當時白登是美國副總統。

在以色列方面，總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）已恭賀白登勝選，並稱他是「以色列的重要朋友」。他推文寫道：「我期待與你們兩位（白登與競選副手賀錦麗（Kamala Harris））合作，進一步強化美國與以色列的特殊聯盟關係。」

不過，內唐亞胡曾稱川普是以色列有史以來在白宮的最堅強盟友，川普則推動令內唐亞胡右翼基本盤感到滿意的政策。專家指出，白登勝出標誌內唐亞胡一大挫敗，可能促使美國與巴勒斯坦間重新交往。

土耳其對白登勝選第一時間反應也很被動。副總統歐克台（Fuat Oktay）表示，與老盟友的關係不會改變，但安卡拉將繼續就敘利亞和其他政策分歧施壓華府。

土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdgoan）出兵干預外國、與俄羅斯合作變緊密。預料白登勝選後，將強化美國對這些作為的反對立場。

美聯社報導，英國首相強生（Boris Johnson）今天恭賀白登和賀錦麗，表示英、美兩國會繼續合作支持民主和對抗氣候變遷。他並否認自己與川普的關係緊密，會傷害未來英美之間的關係。

有人指出，白登勝選將使英美達成貿易協議的機會泡湯，促使英國得更急迫與歐洲聯盟（EU）達成脫歐後自貿協議。對於這種說法，強生顯得不在乎。

英國保守黨黨魁強生普遍被視為川普的盟友。白登去年形容強生是川普的「翻版」，還曾批評英國脫離歐盟。而強生正是脫歐派領導大將。

白登勝選後，川普過往在國際上的死對頭，以及美國在歐洲的老盟友則似乎鬆了一口氣。

法新社報導，伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）今天在官方網站透過聲明表示：「未來美國政府有機會彌補過去的錯誤，重返遵守國際承諾的道路。」川普自2018年退出列強與伊朗之間的核子協議後，就對伊朗祭出「最大壓力」政策和制裁。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）除祝賀白登，並表示「期待與您的團隊合作」。預料白登將取消川普7月啟動退出世衛的程序。

德國朝野同樣鬆了一口氣，期待歐美能重新啟動傳統的盟邦關係。總理梅克爾（Angela Merkel）在美國媒體宣布白登贏得白宮寶座的第一時間發聲明說，「美國人民已經做出決定」，白登將成為第46位美國總統。

梅克爾祝福白登執政成功和好運，還特地恭喜賀錦麗成為美國史上第一位女性副總統。梅克爾強調，如果要克服當今世界面臨的重大挑戰，「我們大西洋兩岸的友誼難以取代」。