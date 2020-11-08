我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

知情人士：如果法律戰失敗 川普將大方認輸

魏碧洲／川普連任失利 他真的敗了嗎 ?

白登宣布勝選 白宮第一狗可望首度出現救難犬

中央社 華盛頓8日綜合外電報導
白登在2018年收養了Major。取自Mirror
白登在2018年收養了Major。取自Mirror

民主黨總統候選人白登（Joe Biden）已宣布勝選，他承諾會把很多東西帶回白宮，包括團結、責任感、同情心，他還會帶狗狗到白宮。

而且不只一條狗，而是兩條德國牧羊犬，其中一隻是救難犬。白登團隊人員說，這將是第一隻入住白宮的救難犬。

這隻救難犬叫梅傑（Major），是白登家2018年收養的。另一條狗名叫錢普（Champ），從2008年就在白登家。

2020美國大選開票結果 不斷更新

吉兒白登與家中的兩隻狗Major(左)與Champ。取自Mirror
吉兒白登與家中的兩隻狗Major(左)與Champ。取自Mirror

狗兒在白宮草坪東嗅嗅西聞聞是美國長久以來常見景象。

前總統歐巴馬（Barack Obama）曾開心地為他的黑色葡萄牙水獵犬阿博（Bo）戴嘴套，前總統小布希（George W. Bush）有一隻蘇格蘭梗犬「巴尼」（Barney），前總統柯林頓（Bill Clinton）也有一條名叫「巴迪」（Buddy）的拉布拉多犬。

川普就任後，因以潔癖著稱，也成為一個世紀多來首位不養狗的總統。

在白登競選廣告中一段影片中，川普扮鬼臉問說：「我在白宮草坪遛狗會是什麼樣子？」

現在，讓路給白登照顧狗的工作人員。

編輯推薦

白登 白宮 川普

上一則

白登防疫 要對抗的不只新冠病毒...還有川粉和國會

下一則

知情人士：如果法律戰失敗 川普將大方認輸

延伸閱讀

連任之役難挽頹勢 川普離開白宮後會往何處去？

連任之役難挽頹勢 川普離開白宮後會往何處去？
美大選沒人曾拒認輸 川普若開先例會怎樣？

美大選沒人曾拒認輸 川普若開先例會怎樣？
賀錦麗勝選感言：我不會是最後一個進入白宮的女性

賀錦麗勝選感言：我不會是最後一個進入白宮的女性

「沒結束」川普落寞回白宮 嘴硬不認輸

「沒結束」川普落寞回白宮 嘴硬不認輸

熱門新聞

大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結

2020-11-07 11:38
川普5日在白宮簡報室發表談話。(美聯社)

法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路

2020-11-05 18:23
白登與妻子吉兒3日在德拉瓦州發表演說。（歐新社）

白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝

2020-11-04 10:07
川普如今只有指望靠勝算很少的內華達州賭城拉斯維加斯翻盤。（美聯社）

剩4州未分出勝負 川普唯一勝算押在賭城？

2020-11-04 23:30
民調始終落後的川普，開票結果在重要搖擺州仍有實力。(美聯社)

大選「5大意外」川普令人跌破眼鏡 藍潮連個漣漪都沒

2020-11-04 22:07

1張圖看疫情：全美確診986萬例 加州逼近97萬

2020-11-08 03:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結

大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結
白登拿下賓州 贏得美國大選

白登拿下賓州 贏得美國大選
傳出敗選消息後 川普自高球場返回白宮

傳出敗選消息後 川普自高球場返回白宮
「你被開除了！」川普華府驚奇落幕 選民回贈他的名言

「你被開除了！」川普華府驚奇落幕 選民回贈他的名言

不認輸！川普循司法扭轉情勢 共和黨大老卻保持沉默...

不認輸！川普循司法扭轉情勢 共和黨大老卻保持沉默...