白登宣布勝選 白宮第一狗可望首度出現救難犬

白登在2018年收養了Major。取自Mirror

民主黨總統候選人白登 （Joe Biden）已宣布勝選，他承諾會把很多東西帶回白宮 ，包括團結、責任感、同情心，他還會帶狗狗到白宮。

而且不只一條狗，而是兩條德國牧羊犬，其中一隻是救難犬。白登團隊人員說，這將是第一隻入住白宮的救難犬。

這隻救難犬叫梅傑（Major），是白登家2018年收養的。另一條狗名叫錢普（Champ），從2008年就在白登家。

吉兒白登與家中的兩隻狗Major(左)與Champ。取自Mirror

狗兒在白宮草坪東嗅嗅西聞聞是美國長久以來常見景象。

前總統歐巴馬（Barack Obama）曾開心地為他的黑色葡萄牙水獵犬阿博（Bo）戴嘴套，前總統小布希（George W. Bush）有一隻蘇格蘭梗犬「巴尼」（Barney），前總統柯林頓（Bill Clinton）也有一條名叫「巴迪」（Buddy）的拉布拉多犬。

川普 就任後，因以潔癖著稱，也成為一個世紀多來首位不養狗的總統。

在白登競選廣告中一段影片中，川普扮鬼臉問說：「我在白宮草坪遛狗會是什麼樣子？」

現在，讓路給白登照顧狗的工作人員。