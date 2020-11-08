白登防疫 要對抗的不只新冠病毒...還有川粉和國會

民主黨總統當選人白登。（Getty Images）

民主黨總統當選人白登 7日晚間在德拉瓦州發表勝選演說，承諾9日就會任命一組由頂尖科學家和專家組成的團隊，協助新政府防疫 。但美國 正經歷經濟動盪和新冠疫情雙重打擊，白登的防疫計畫，可能遭到眾多支持川普的選民反對。

這次選舉雙方得票數十分接近，顯示選民對應該如何防疫意見分歧。而且共和黨可能繼續控制參議院，他們不願支持聯邦政府在檢測和接觸者追蹤扮演更重大的角色，也不支持聯邦政府干預各州防疫作為。

哥倫比亞大學公共衛生學院病毒學家安吉拉．拉斯姆森表示：「對白登而言，執行一些積極防疫準備和應對措施，將會非常有挑戰性。」

時機也不站在白登這邊。美國6日新增確診病例超過12萬8000例，連續第3天刷新單日新高，且當天有超過千人病故。天氣變冷讓民眾傾向待在室內，預期未來疫情還會升高。華盛頓大學健康計量評估研究中心預測，美國明年1月中後期可能是疫情最嚴重的時期，屆時正好是白登就職。

一些公衛專家和白登陣營顧問表示，對白登而言重要的是要有有效溝通策略，這不僅針對支持者，也針對共和黨執政州官員和居民。他們說，白登希望建立共識，而非仰賴聯邦政府強制執行防疫策略。匹茲堡大學藥學副教授蓋拉德說，白登「需要理解國內分裂情勢」，「他應該花接下來3個月設法說服另一方選民和官員」。

白登許多計畫也需要國會撥款，包括提高檢測及接觸者追蹤能力及提供數十億美元給學校和商家，幫助他們安全重啟。明年1月喬治亞州將進行參議員決選，結果將決定民主黨是否能全面控制國會，大規模經濟刺激法案和防疫預算能否過關，要看這場選舉結果。