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紐時評白登勝選演說：展現當選人氣度 把川普邊緣化

紐時評白登勝選演說：展現當選人氣度 把川普邊緣化

編譯李京倫／報導
拜登7日晚間在德拉瓦州威明頓市發表勝選演說。（美聯社）
拜登7日晚間在德拉瓦州威明頓市發表勝選演說。（美聯社）

總統當選人白登7日晚間在德拉瓦州威明頓市發表勝選演說，紐約時報報導，這場演說有幾個要點，包括展現與總統川普相當不同的基調；正式進入總統當選人的角色，把川普邊緣化；優先對抗新冠肺炎疫情；團結全國人民。

白登把自己的信仰帶進演說中，並將勝選歸功於支持者和身邊人士。他吟誦基督宗教詩歌「乘鷹翅膀」，感謝支持者，說「我每件事都欠你們」，並讚揚賀錦麗將成為美國史上首位女性副總統，「今晚我們想起多年來所有努力奮戰的人，是他們讓這件事得以發生」。

白登在美國疫情嚴重、經濟疲弱且政治對立嚴重的黑暗時刻，展現樂觀昂揚的精神，他說：「我們做得到，我知道我們做得到。」他並宣告美國「妖魔化的時代，從此刻結束」。

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白登在17分鐘的演說中，只提到川普一次，是向川普支持者喊話。他說：「對於那些投票給川普的人，我理解你們今晚的失望，但現在，讓我們給彼此一個機會。」不過，白登表明選舉結果的合法性並無疑慮，他說：「這個國家的人民說話了，他們給我們非常明確的勝利，令人信服的勝利。這是我們人民的勝利。我們贏得這個國家總統選舉史上最多的票，7400萬張。」

紐時說，白登的策略顯然是把川普邊緣化，忽略川普對他當選的種種質疑，正式扮演總統當選人的角色。

白登強調抗疫優先，宣布9日就會任命一組由頂尖科學家和專家組成的團隊，幫助新政府擬定防疫計畫，他就任後立即實施，這與川普淡化疫情嚴重性的態度完全不同。川普說新冠病毒不可怕，是對手誇大了疫情。

另外，白登傳達團結的訊息，他說：「我保證做一個不讓國家分裂，而是團結美國的總統，做一個不看紅州或藍州，看美國整體的總統，做一個全心工作以贏得全民信任的總統。」川普2016年的勝選演說則完全針對支持者講話，並未拉攏支持者以外的民眾。

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