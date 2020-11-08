特赦自己或拔掉眼中釘？川普下台前還能做什麼

川普總統任期即將進入最後2個多月，專家分析，他可能試圖特赦自己、開除官員，或者是用行政命令遂行自己的政策。Getty Images檔案照

川普 總統近4年來不斷打破常規，如今任期即將進入最後2個多月，專家分析，不必再顧及選戰的他可能試圖特赦自己、開除官員，或者是用行政命令遂行自己的政策。

特赦

美國有線電視新聞網（CNN）法律專家侯尼格（Elie Honig）表示，川普若在明年1月20日前實行特赦並非新鮮事，過去的總統常在任期倒數之際這麼做。

若川普要實行特赦，第一人選可能是前白宮國家安全顧問佛林（Michael Flynn）。佛林被聯邦調查局（FBI ）探員查出他在川普2016年勝選到就職的數週間，與時任俄羅斯駐美大使季瑟雅克（Sergey Kislyak）之間有聯繫，佛林承認未向探員吐實而認罪。

川普還可能特赦被「通俄門」特別檢察官穆勒（Robert Mueller）團隊認定有罪的其他人，包括川普2016年競選團隊的總幹事曼納福特（Paul Manafort）和外交事務顧問巴帕多普洛斯（George Papadopoulos）。儘管兩人已經服刑，川普仍可能透過特赦，象徵性破壞穆勒的努力。

川普也可能搶先特赦自己的家人與川普集團（Trump Organization）其他人士。據報紐約州檢方正在調查川普集團多起疑似詐欺案，但總統特赦令只含括聯邦罪，不包括州級犯行。

不過川普仍可能先給家人聯邦特赦，以防司法部未來認定適合以聯邦罪起訴。過去偶有州級調查演變成聯邦檢察官加以起訴的案例。

現在最大的問題是：川普會不會特赦自己？目前還不清楚總統特赦自己是否合法，主因過去沒人這麼做過，而且憲法未明確限制特赦權，法律學者也看法分歧。若川普確實特赦自己，聯邦法院最終將給出確定答案。

開除官員

儘管多數政府高層官員將隨川普一起卸任，一些官員任期仍比他長，例如川普提名 的FBI局長雷伊（Chris Wray）任期為10年。

川普不實宣稱大選舞弊情事普遍，並稱反法西斯主義運動（Antifa）構成危險，雷伊與他不同調，遭川普公開批評。然而假設川普確實開除雷伊，當選總統的白登（Joe Biden）2021年1月就職後，可以再度提名他。

另外，川普也可能嘗試開除各聯邦機構的內部監督人─督察長，最可能的目標就是2012年由前總統歐巴馬（Barack Obama）任命的司法部督察長霍洛維茲（Michael Horowitz）。

霍洛維茲去年公布報告，斷定FBI啟動調查通俄門雖犯下許多錯誤，但調查行動具正當理由，且無證據確認FBI官員是基於政治動機行事。

行政命令

川普在任期內試圖透過行政命令制定自己的政策和政治議程。有時他成功，例如最高法院最終支持他對幾個穆斯林占多數國家發出的旅行禁令；有時失敗了，例如他試圖廢止「童年抵美暫緩遣返計畫」（Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA），遭最高法院裁定違法。

川普卸任前，可能會再度嘗試廢止該計畫，因最高院未禁止政府藉適當行政程序下達新命令。川普也可能就平價醫療法（Affordable Act）、環保或移民政策，制定出其他政策目標。

白登上任後可能會試圖撤銷部分措施，但新政府並非必定可自動推翻前任政府以行政命令採取的措施。