「沉睡喬喚醒美國」全球媒體怎麼報導白登當選？

英國「星期日泰晤士報」放上一名非裔女性披著美國國旗的照片，下了「沉睡喬喚醒了美國」（Sleepy Joe wakes up America）的標題。（取材自推特）

全球各大媒體今天紛以「天佑美國 」、「沉睡喬喚醒了美國」等斗大標題，慶賀川普 的敗選，許多媒體也不忘提醒總統當選人白登 （Joe Biden），替美國療傷之路，必將面臨重重挑戰。

另一方面，白登競選搭檔賀錦麗（Kamala Harris），即將成為美國首位女性、亞非裔副總統，也是國際媒體報導焦點。

英國「獨立報」（The Independent）以「美國嶄新的黎明」（A new dawn for America）為標題，輔以白登站在賀錦麗旁的照片，標示她歷史性的成就。

英國「星期日泰晤士報」（The Sunday Times）放上一名非裔女性披著美國國旗的照片，下了個「沉睡喬喚醒了美國」（Sleepy Joe wakes up America）的標題，以川普常用來挖苦白登的綽號，反將川普一軍。

英國小報「週日人民報」以全大寫字體「天佑美國」（GOD BLESS AMERICA），報導白登勝選消息。（取材自推特）

英國小報「週日人民報」（Sunday People）則以全大寫字體「天佑美國」（GOD BLESS AMERICA），報導白登勝選消息。

德國 「畫報」（Bild）放了張川普的照片在頭版，題為：「沒面子地下台一鞠躬」。

西班牙中間偏右的「世界報」寫道，白登勝選是對川普的民粹說再見，還形容賀錦麗是「煥然一新的象徵」。（取材自推特）

左傾的南德日報（Süddeutsche Zeitung）以「終於解脫了，終於鬆口氣了」為題，但也提醒白登「扛下的是沉重的擔子」、面對的是前幾任總統沒遇過的事，還說「難以想像」川普會接受敗選。

媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）王國旗下澳洲「每日電訊報」（Daily Telegraph），焦點也放在川普可能拒絕接受敗選方面，報導形容他「滿腔怒火」，「似乎被他認為幾乎不值一戰、弱到爆的對手打敗了，這種羞辱就是不能接受」。

而在總統波索納洛（Jair Bolsonaro）一樣貶低民主、拒絕科學事實的巴西，「聖保羅頁報」（Folha de Sao Paulo）寫道，「川普敗選是在懲罰對文明的攻擊，這是給波索納洛上的一課」，「但願巴西領袖們能掌握時代精神，不然就會像川普一樣完蛋」。

西班牙中間偏右的「世界報」（El Mundo）寫道，白登勝選是對川普的民粹說再見，還形容賀錦麗是「煥然一新的象徵」。

瑞典大報「每日新聞」（Dagens Nyheter）社論文章則以「苦樂參半的勝利，白登將得使勁療傷美國」為題，形容白登矢言回歸正常有如「不可能的任務」，「選舉結果顯示國家極度對立，白登很難執行他對核心選民承諾的改革計畫」。

保守派「瑞典日報」（Svenska Dagbladet）則警告說，數以百萬計美國人會繼續相信川普指控選舉被偷的危險措辭，或許會掀起風波。該報標題為「選舉已經結束，但紛亂還會繼續」的文章指出，「經過數月選戰與質疑選舉本身有問題之後，國家的一半、至少一半的投票者或許還會認為有些事大錯特錯…認為選舉制度造假，無法信任」。

只有一家媒體的語調輕鬆許多，報紙寄送範圍涵蓋川普蘇格蘭登拜里（Turnberry）高球場的蘇格蘭「亞爾郡每日新聞」（Ayrshire Daily News）標題是這樣下的：「南亞爾郡高爾夫俱樂部的老闆輸掉了2020總統大選」。