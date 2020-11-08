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「沉睡喬喚醒美國」全球媒體怎麼報導白登當選？

中央社／巴黎7日綜合報導
英國「星期日泰晤士報」放上一名非裔女性披著美國國旗的照片，下了「沉睡喬喚醒了美國」（Sleepy Joe wakes up America）的標題。（取材自推特）
英國「星期日泰晤士報」放上一名非裔女性披著美國國旗的照片，下了「沉睡喬喚醒了美國」（Sleepy Joe wakes up America）的標題。（取材自推特）

全球各大媒體今天紛以「天佑美國」、「沉睡喬喚醒了美國」等斗大標題，慶賀川普的敗選，許多媒體也不忘提醒總統當選人白登（Joe Biden），替美國療傷之路，必將面臨重重挑戰。

另一方面，白登競選搭檔賀錦麗（Kamala Harris），即將成為美國首位女性、亞非裔副總統，也是國際媒體報導焦點。

英國「獨立報」（The Independent）以「美國嶄新的黎明」（A new dawn for America）為標題，輔以白登站在賀錦麗旁的照片，標示她歷史性的成就。

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英國「星期日泰晤士報」（The Sunday Times）放上一名非裔女性披著美國國旗的照片，下了個「沉睡喬喚醒了美國」（Sleepy Joe wakes up America）的標題，以川普常用來挖苦白登的綽號，反將川普一軍。

英國小報「週日人民報」以全大寫字體「天佑美國」（GOD BLESS AMERIC...
英國小報「週日人民報」以全大寫字體「天佑美國」（GOD BLESS AMERICA），報導白登勝選消息。（取材自推特）

英國小報「週日人民報」（Sunday People）則以全大寫字體「天佑美國」（GOD BLESS AMERICA），報導白登勝選消息。

德國 「畫報」（Bild）放了張川普的照片在頭版，題為：「沒面子地下台一鞠躬」。

西班牙中間偏右的「世界報」寫道，白登勝選是對川普的民粹說再見，還形容賀錦麗是「煥...
西班牙中間偏右的「世界報」寫道，白登勝選是對川普的民粹說再見，還形容賀錦麗是「煥然一新的象徵」。（取材自推特）

左傾的南德日報（Süddeutsche Zeitung）以「終於解脫了，終於鬆口氣了」為題，但也提醒白登「扛下的是沉重的擔子」、面對的是前幾任總統沒遇過的事，還說「難以想像」川普會接受敗選。

媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）王國旗下澳洲「每日電訊報」（Daily Telegraph），焦點也放在川普可能拒絕接受敗選方面，報導形容他「滿腔怒火」，「似乎被他認為幾乎不值一戰、弱到爆的對手打敗了，這種羞辱就是不能接受」。

而在總統波索納洛（Jair Bolsonaro）一樣貶低民主、拒絕科學事實的巴西，「聖保羅頁報」（Folha de Sao Paulo）寫道，「川普敗選是在懲罰對文明的攻擊，這是給波索納洛上的一課」，「但願巴西領袖們能掌握時代精神，不然就會像川普一樣完蛋」。

西班牙中間偏右的「世界報」（El Mundo）寫道，白登勝選是對川普的民粹說再見，還形容賀錦麗是「煥然一新的象徵」。

瑞典大報「每日新聞」（Dagens Nyheter）社論文章則以「苦樂參半的勝利，白登將得使勁療傷美國」為題，形容白登矢言回歸正常有如「不可能的任務」，「選舉結果顯示國家極度對立，白登很難執行他對核心選民承諾的改革計畫」。

保守派「瑞典日報」（Svenska Dagbladet）則警告說，數以百萬計美國人會繼續相信川普指控選舉被偷的危險措辭，或許會掀起風波。該報標題為「選舉已經結束，但紛亂還會繼續」的文章指出，「經過數月選戰與質疑選舉本身有問題之後，國家的一半、至少一半的投票者或許還會認為有些事大錯特錯…認為選舉制度造假，無法信任」。

只有一家媒體的語調輕鬆許多，報紙寄送範圍涵蓋川普蘇格蘭登拜里（Turnberry）高球場的蘇格蘭「亞爾郡每日新聞」（Ayrshire Daily News）標題是這樣下的：「南亞爾郡高爾夫俱樂部的老闆輸掉了2020總統大選」。

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