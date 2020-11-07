我們沒輸！川普支持者聚鳳凰城等地抗議、控選舉舞弊

鳳凰城的川普支持者走上街頭，反覆宣稱川普沒有根據的指控：白登靠舞弊當選。這些抗議群眾戴著川普的紅色帽子，高舉「停止偷竊」的標語。（路透）

白登 （Joe Biden）當選美國 總統的消息傳出後，全美多座城市民眾歡欣鼓舞，但仍有不少川普 的死忠支持者拒認結果，指控選舉舞弊和陰謀論。

在包括鳳凰城、費城、亞特蘭大等城市，都可看到川普支持者走上街頭，反覆宣稱川普沒有根據的指控：白登靠舞弊當選。

這些抗議群眾戴著川普的紅色帽子，高舉「停止偷竊」的標語，揮舞美國國旗或川普「讓美國繼續偉大」的旗幟，對曾參加或收看川普造勢活動的人而言，這場景似曾相似。

數以百計人聚集在位於鳳凰城的亞利桑那州議會大樓外，其中77歲的退休女士麥卡倫（Donna McCollum）說：「我覺得他們太猴急了，是由選舉人團決定，又還沒有決定，況且又充斥舞弊，需要重來一次或重新計票。」

「看看這裡這麼多人，白登沒理由會贏得亞利桑那州。」

在賓州最大城費城，約40名川普支持者聚集一間正在計票的會議中心外播放搖滾樂，以及川普造勢活動必備的YMCA、「天佑美國」（God Bless the U.S.A.）等歌曲。一旁的白登支持者則開心地隨著音樂起舞。

57歲從事銷售業的佩吉特（Steve Padgett）說：「這是這場選舉舞弊的源頭，我覺得應該來到這裡。」

52歲的行政人員羅湯諾（Sophia Rotunno）則說：「我有信心我們的總統確實贏得了一場公平的選舉，但民主黨人現在不允許有場公平的選舉，所以我覺得應該上法庭。」