評論／3個層面 看白登入主白宮對全球的重大意義

總統當選人白登和夫人吉爾7日晚在德拉瓦州一同上台，向支持者致謝。（路透）

美國 總統當選人白登 入主白宮，對全世界有何意義？

首先，白登已經承諾將終結川普的孤立主義，以及攪亂全球關係的做法。但白登政府想要恢復美國在全球的領導地位，將需要一些時間及政治資本，因為目前美國在全球的角色已經在美國國內及國外遭到質疑。

儘管外交界可能不會再聽到「美國第一」（America First）這個詞，但白登仍將面對諸多挑戰，包括反制中國 崛起，重新加入「六強」與伊朗所簽署的「核子協定」，重新設定與歐洲的關係等等。

一、美中關係

白登的目標：白登一位顧問曾形容，白登在外交政策上的優先順序是「中國，中國，中國，俄羅斯」。白登團隊繼承的美國外交政策架構，就是認為中國比之前更值得美國擔憂。目前並不清楚白登將如何利用「合作、競爭與對抗」的組合方式，來與崛起中的中國「交往」。

白登雖可能拒絕為「新冷戰」背書，以免使美國的全球領導地位受到威脅，但在美中科技與投資領域將會倒退，而且在東亞區域仍將展現美國的軍事力量。白登將在投資篩檢、情報分享及新興科技領域，強化與歐洲盟國的合作，使美國與盟國在反制中國方面採取一致行動，也會重新加強與南韓等盟國的合作。

各國的希望： 一些專家認為，中國將能喘口氣，歐洲各國則希望白登不會像川普一樣動輒發表攻擊性的言論。

結果：一些民主黨人士表示，白登低估了中國在軍事、經濟及外交領域的威脅性。大部分歐洲官員都堅信歐洲不會在中國與美國間維持等距關係，但也渴望與中國維持經濟關係，以及與中國在氣候變遷等領域結成夥伴關係。

二、全球貿易

白登的目標：白登同樣有保護主義傾向。他主張聯邦政府機關只採購美國產品及服務，而且對外移的美國製造業開徵新稅；並主張世界貿易組織必須改革，來對付中國等非市場導向的經濟體。

然而白登雖暗示，他在貿易方面仍將對中國持強硬立場，但不太可能再以關稅措施來使對抗升高；至於他是否會取消或降低對中國的關稅，還是擴大關稅範圍，目前仍不清楚。

白登將會降低美歐之間的貿易緊張態勢，主要是解決一些長期的爭議，例如對航空業的補貼，以及如何對大型科技業者採取公平的稅制。

外國的希望：其他民主國家對白登最迫切的希望，就是與各國一致支持伊衞拉接任世貿組織秘書長。

歐洲與英國也希望與美國之間，對飛機製造業的補貼談判有所進展，並結束對歐洲乳酪、酒類及橄欖油所加徵的關係；還希望能消除美、歐對數據稅的歧見，並取消對歐洲鋼鋁產品的關稅。英國也希望能與美國達成自由貿易協定，但白登陣營曾表示貿易談判將不會是白登政府的優先工作。

結果：美歐之間仍會存在許多的爭議，而美─中貿易緊張也將持續。專家預料貿易戰不會停止，不過只會暗中角力，而不再以「午夜推文」來進行。

三、氣候政策

白登要什麼：他保證將重新加入巴黎氣候協定，並把氣候變遷目標整合到美國所有的外交、國安及貿易政策上。他的目標是美國於2050年達成0排碳排，並表示將完全依賴、甚至輸出清潔能源。他也表示將領導全球一致努力，使各排碳大國提高減碳目標，尤其是中國。

各國的希望：歐洲國家雨帍要美國重返國際減碳陣營，以對抗氣候變遷。

結果：中國及日本最近都分別提出2060年及2050年的新減碳目標，這也迫使白登政府須提高美國的目標，並為美中關係帶來光明面。