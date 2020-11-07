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自戀「最後都是我贏」 川普不能憑直覺和本能當總統

記者胡玉立／綜合報導
密西根州底特律一位市民，7日在街頭裝扮成川普穿囚衣的樣子。(路透)
密西根州底特律一位市民，7日在街頭裝扮成川普穿囚衣的樣子。(路透)

川普一生從不曾需要面對任何後果，他總是自豪地說：「到最後，都是我贏。」如今，他正面臨人生第一次在世界舞台公開地、歷史性地吞敗，也加入由美國歷史上其他九位連任失敗總統組成的「一任總統俱樂部」。

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川普仍拒絕承認敗選，企圖甩開任何對川普商標有害的「失敗者」標籤。他過去將現實轉成對自己有利局面的能耐，這回派不上用場，因為他無法推翻被全國多數人接受的統計真理：

因為無法在足夠多的地方贏得足夠多人的支持；他，輸了。

50年來，川普一次次失敗，卻說服這個世界他沒輸。他將財務上的破敗，轉渡到他人身上以規避個人破產，因為貸方、監管機關、檢察官等未能採取行動，讓他得以堅稱自己沒有失敗。但這次大選，多數選民決定讓白登當選下任總統，儘管這個決定不如某些專家預測那樣絕決，但川普仍是輸了。

美國第45任總統川普，現在加入了歷史悠久的「一任總統俱樂部」。加上川普，這個俱樂部共有十位連任失敗、只當了四年一任的前總統，分別是：

老布希（George H.W. Bush，任期1989-1993）、

吉米·卡特（Jimmy Carter，1977-1981）

胡佛（Herbert Hoover, 1929-1933） 

塔虎特（William Howard Taft, 1909-1913）

哈瑞森（Benjamin Harrison, 1889-1893）

皮爾斯（Franklin Pierce，1853-1857）

范布倫（Martin Van Buren，1837-1841年）

約翰·昆西·亞當斯（John Quincy Adams，1825-1829年）

約翰·亞當斯（John Adams，1797-1801年）

新聞網站Politico指出，川普所以只當了一任總統，最主要歸因於他強烈的個人性格特質。從他2016年跌破眾人眼鏡當選至今，他的性格越來越讓諸事難以為繼。

通常，讓經濟繁榮的總統會累積出公眾認可與支持，但他永遠需要外界對他崇拜和關注，讓他難以擴增群眾基礎，也導致白宮不斷動盪不安。

傳記作者奧布萊恩（Tim O'Brien）表示，川普的問題是「極度自戀」，「如果你唯一關心的人是你自己，就無法為他人做事。」曾擔任前共和黨眾院議長萊恩( Paul Ryan)顧問的巴克(Brendan Buck)表示，「自戀未必能達成某些總體目標或改變世界。因為它本身就是目的：要引起注意。」

民主黨策士史朗姆（Bob Shrum）則說：「你不能憑直覺和本能當總統，但川普就是這麼做。」

儘管在政治、法律、財務、歷史上，川普正承受愈來愈大的後果，但他仍是現代歷史上極具影響力的一位總統。他讓整個國家兩極分化、說話不必真的算話，部分聲名狼籍、思維狹隘的美國人行徑被他正當化，司法部門乃至最高法院更加走向保守派，他逐步取消環保法規讓氣候變化影響益發嚴重，他還與世上最凶險的極權覇主交好，疏遠了民主全球盟友。

四年前，川普在選民撐腰下，以微小差距神奇當選；四年後，他也在選民抉擇中落敗。離開他一生中最重大的公眾舞台，勢必是川普永遠無法承受的事。

加州舊金山民眾7日上街慶祝白登當選總統，還製作了火箭人玩偶嘲諷川普。(路透)
加州舊金山民眾7日上街慶祝白登當選總統，還製作了火箭人玩偶嘲諷川普。(路透)
紐約市民眾慶祝白登當選總統的同時，對拒絕承認落敗的川普極盡嘲諷。(路透)
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